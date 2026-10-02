與馬浴柯定情作《重生2》上映　梁洛施自爆拍打戲打到骨折

由馬浴柯自編自導，梁洛施（Isabella）、文俊輝（Jun）、洪金寶及白客等人主演的電影《重生2》，為2024年票房口碑雙收的電影《重生》之最新續集。劇組近日展開內地巡迴路演，日前一眾主創現身深圳站謝票，吸引大批影迷到場支持。梁洛施在台上親自揭秘拍攝過程中的驚險意外，透露自己曾在一場打戲中意外骨折，敬業態度獲全場掌聲。

梁洛施近日忙於宣傳新戲。（微博照片）

梁洛施近日忙於宣傳新戲。（微博照片）

梁洛施近日忙於宣傳新戲。（微博照片）

梁洛施近日忙於宣傳新戲。（微博照片）

3.8婦女節拍打戲出事 骨折仍咬牙堅持完工

梁洛施談及最難忘的一場戲，她稱在和白客3.8節當天拍打戲打到骨折，但仍堅持拍下去，不耽誤劇組進度。

好專業！（截圖）

好專業！（截圖）

馬浴柯執導續作備受矚目 梁洛施全力相挺

電影《重生2》延續前作的犯罪動作風格，製作規模及動作場面全面升級，導演兼主演馬浴柯與梁洛施兩人更因合作電影擦出愛火。梁洛施在片中擔綱重任，除了文戲交足功架外，更挑戰大量高難度動作場面。

文俊輝（Jun）和洪金寶亦有現身宣傳。（截圖）

文俊輝（Jun）和洪金寶亦有現身宣傳。（截圖）

文俊輝（Jun）和洪金寶亦有現身宣傳。（截圖）

與馬浴柯紅地氈牽手認愛 甜蜜透露「從沒吵過架」

梁洛施自與富商李澤楷分手後，多年來生活低調，將重心放在照顧三個兒子及演藝事業上。直到近年被爆出與大9歲的內地導演兼演員馬浴柯相戀，二人感情日益升溫。兩人於6月在第28屆上海國際電影節紅地氈上大方牽手亮相，正式公開戀情。梁洛施出席活動時甜蜜透露，雙方合作非常開心且「從沒吵過架」。

非常甜蜜！（微博照片）