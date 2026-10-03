69歲萬梓良愛國片翻Hit　拖地疾呼要鍛鍊好身體︰當個愛國的演員

香港演員萬梓良（萬子），1988年曾奪金馬影帝（《大頭仔》），更憑藉一套獨門的火爆炸裂式演技，成為8、90年代收視王者，憑《他來自江湖》、《流氓大亨》等經典劇集紅極一時，90年代更因電影《古惑仔》系列，蔣天養一角吸納不少年輕粉絲。現年69歲的萬子，近年長居內地，健康狀況備受關注，多次被拍到步履蹣跚，出入需要人攙扶。近日適逢十一國慶，網上便傳出一條萬子哥拖住地，疾呼要當一個愛國演員的影片。見他不用攙扶更可自行拖地做家務，身體非常壯健。不過細看之下，影片原來是5年前拍下的。

萬梓良曾奪金馬影帝、一套獨門的火爆炸裂式演技，成為8、90年代收視王者，憑《他來自江湖》、《流氓大亨》等經典劇集紅極一時。（《他來自江湖》劇照）

90年代，萬梓良更因電影《古惑仔》系列，蔣天養一角吸納不少年輕粉絲。（影片截圖）

90年代，萬梓良更因電影《古惑仔》系列，蔣天養一角吸納不少年輕粉絲。（影片截圖）

在該影片中，萬子哥擺脫固有的霸氣形象，鏡頭一來就是一個住家男，在家中拖地，而他一邊拖地，一邊對鏡頭說︰「我今年呢，64歲了，我還要鍛鍊好身體，當一個愛國的演員，愛國的導演。」原來影片是5年前拍下，相信是網民見近日慶祝十一國慶，又鮮見萬子哥的出現，將影片重推上網。

近日適逢十一國慶，網上便傳出一條萬子哥拖住地，疾呼要當一個愛國演員的影片。（影片截圖）

近日適逢十一國慶，網上便傳出一條萬子哥拖住地，疾呼要當一個愛國演員的影片。（影片截圖）

近日適逢十一國慶，網上便傳出一條萬子哥拖住地，疾呼要當一個愛國演員的影片。（影片截圖）

現年69歲的萬梓良，一直以霸氣十足的「江湖大哥」形象，折服不少影迷，90年代在《古惑仔》系列飾演的蔣天養，更廣納一班年輕觀眾，順勢開拓內地市場。但隨着年歲增長，他身體早已亮起紅燈。

原來影片是萬梓良5年前，64歲時拍下，相信是網民見近日慶祝十一國慶，又鮮見萬子哥的出現，將影片重推上網。（影片截圖）

導演王晶曾在個人YouTube頻道透露，萬梓良早年因酗酒，引致糖尿病纏身，且情況持續惡化，如今行動已大不如前，不但走路需要旁人攙扶，甚至要依靠輪椅出入。

萬梓良近年出席活動，已經需要人攙扶。（影片截圖）

萬梓良近年出席活動，已經需要人攙扶。（影片截圖）

萬梓良過往亦曾承認受糖尿病困擾，需定時服藥控制病情，但手腳麻痺等後遺症始終揮之不去，嚴重影響日常活動能力。他今年年初出席內地一個活動的開幕儀式，身穿白色西裝的他，身形明顯消瘦不少，出入亦需要攙扶。