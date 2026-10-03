10.1 半價睇好戲｜全港52戲院爆滿　15.3萬市民入場帶動消費熱

由香港戲院商會主辦，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處及電影發展基金資助的《10.1半價睇好戲2026》活動圓滿結束，全港共52間戲院參與，多區戲院場次爆滿，戲票銷情理想，全日放映場次1,789 場，上映62套中港、外語電影佳作，吸引超過 15.3萬人次入場觀影(最後數字仍需經核數師核實)。戲院商會對這成績感到非常滿意，並感謝政府以及全港市民對活動的大力支持！

文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士（中），當日有到九龍塘又一城戲院支持活動。（大會提供）

戲院商會更特別感謝文化體育及旅遊局局長羅淑佩女士及文創產業發展處文創產業專員黎細明女士昨日到九龍塘又一城戲院，親身支持《10.1半價睇好戲2026》活動，並派發爆谷給入場的觀眾，與市民合照互動，場面熱鬧溫馨，體現政府支持戲院業及推動電影文化的決心。

有市民主動跟局長羅淑佩女士握手及合照。（大會提供）

有市民主動跟局長羅淑佩女士握手及合照。（大會提供）

受惠於政府的半價資助，昨天多套熱門電影的戲票更是火速售罄，不少市民一早預訂門票，全家總動員或與三五知己結伴入場觀影，亦有不少影迷即場購買戲票，表示不介意坐前排座位，只希望把握一年一度的半價優惠，走進戲院支持大銀幕文化，與家人開心共度國慶假期。 活動不僅激發市民的觀影熱情，更發揮強大的協同效應，不少周邊食肆響應推出優惠，如憑戲票存根即享餐飲及購物高達八折優惠，甚至專享「買一送一」折扣等，成功帶動商場人流飆升。

有尖沙嘴區餐廳負責人表示，戲院優惠活動加上煙花匯演，令晚市訂座數字上升，餐飲業明顯受惠。有荃灣區咖啡店亦配合推出咖啡買一送一優惠，當日生意額增加約30%，並期望政府未來能推出更多優惠措施，進一步鼓勵消費、帶動商場人流。商戶一致認為，戲院優惠與節日氣氛相輔相成，形成「戲院＋商舖」的雙重效應，為本地消費注入活力。

「10.1 半價睇好戲」活動當日，多間戲院都人頭湧湧。（大會提供）

香港電影發展局主席王英偉博士亦表示：「全港多間戲院在國慶日座無虛席、氣氛熱烈，充分展現了市民對優質電影體驗的需求與熱情。電影發展基金很高興能資助這項盛事，活動不僅讓市民以優惠票價享受多元化的電影作品，亦為戲院及電影發行商帶來正面作用。我們將持續與業界攜手，推動香港電影業邁向高質量發展。」

香港戲院商會理事長袁彥文先生表示：「我們衷心感謝每一位入場觀眾，正因為大家的熱情參與，才能令活動取得如此佳績，印證了觀眾對大銀幕的熱愛與支持! 《10.1半價睇好戲》不僅讓市民以優惠票價享受電影娛樂，更成功推動戲院文化，凝聚社區力量。」

同時，不少觀眾亦透過社交媒體分享觀影體驗，帶動全城氣氛。戲院商會相信，透過持續舉辦此類活動，不但能增強觀眾入場習慣，更有助培養新一代觀眾，長遠推動香港電影文化向前發展。