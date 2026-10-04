鯨獄逃生｜鯨魚專家參與製作　巨鯨肚內消化系統完整公開

年度最窒息，超極限驚悚鉅製 《鯨獄逃生》（Whalefall），講述年輕潛水員（奧斯汀艾布斯 飾），為尋找亡父（佐斯布連 飾）遺骸潛入深海，卻意外被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，被困在漆黑窒息的鯨腹中，面對只剩最後60分鐘的氧氣倒數。聽到這故事，都知道鯨腹將是電影最重要的主場景，為盡量如實反映，劇組找到鯨魚專家提供意見，並按真實比例，搭建出鯨腹內部環境，包括兩個胃部、食道、喉部等，人類從未見識過的神秘地。

鯨腹內的狀況，由《少年PI的奇幻漂流》兩屆視覺特效總監Guillaume Rocheron，夥拍曾參與製作《阿凡達》系列、《魔戒》系列的頂尖特效公司Wētā Workshop 合作打造，這個班底，簡直係電影界的巨鯨級數。（《鯨獄逃生》劇照）

如果說「打邊爐最緊要係個爐」，那麼要搭建一個仿真的鯨腹，最重要係咩？就係一隊專業的視覺特效團隊。今次由《少年PI的奇幻漂流》（Life of Pi）兩屆視覺特效總監Guillaume Rocheron，夥拍曾參與製作《阿凡達》系列 （Avatar）、《魔戒》系列 （Lord of the Rings）的頂尖特效公司Wētā Workshop 合作打造。這個班底，簡直係電影界的巨鯨級數，當中呈現的逼真程度，一定要在大銀幕欣賞。

製作團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr Joy Reidenberg。 PH.D.擔任顧問，認真了解抹香鯨的生物習性和身體結構，包括牠們的多個胃室和消化系統、胃酸的影響。（《鯨獄逃生》劇照）

鯨魚專家任顧問 仿製出兩個胃、食道及喉部

為求真實反映出鯨腹內的環境及生理反應，最好當然有條鯨魚畀大家研究，但邊有可能？所以製作團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr Joy Reidenberg. Ph.D.擔任顧問，認真了解抹香鯨的生物習性和身體結構，包括牠們的多個胃室和消化系統、胃酸的影響，以至潛水工具能否在鯨腹內正常運作，以真實科學建構電影中的鯨魚世界。

就住專家給予的意見，製作人員在片場搭建真實比例的鯨腹內部環境和機關，包括兩個胃部、食道、喉部等。每個胃部配以不同水壓動感底座，以配合鯨魚動作的幅度，例如其中一個360度滾桶式底座，正是用以營造男主角隨著鯨魚翻身，在鯨腹內滾動的場面，帶出最真實的被困感。後期再以視覺特效模擬鯨魚胃部的肌肉動作，以及加上半透明的膠狀質感，效果極為逼真。所以，如果想充分感受與主角同步被困逃生的驚險過程，劇組特別推介大家睇4DX版，以動感、特效加多重感官體驗，令大家仿如置身鯨腹當中。

劇組特別推介大家睇4DX版，以動感、特效加多重感官體驗，令大家仿如置身鯨腹當中。（《鯨獄逃生》劇照）

製作人員在片場搭建真實比例的鯨腹內部環境和機關，包括兩個胃部、食道、喉部等。（《鯨獄逃生》劇照）

巨型水箱拍攝 12人操控鯨腹機關

鯨魚內部做好，鯨魚的外觀又怎樣處理？另一頂尖特效道具公司Studio Art & Technology (SAT) ，就負責製作30呎抹香鯨巨型頭部，以拍攝主角被抹香鯨追逐吞噬最緊張刺激的場面。製作人員用上12個星期，打造整個鯨魚頭連同口部、牙齒、食道、喉部和舌頭，再配以水壓機械操控，同樣真嘅一樣。

製作人員同時在片場建造長度100呎、直徑45呎、深度16呎、重量超越60噸、容量達175,000加侖的巨型水箱，以拍攝男主角被困海底的鯨腹逃生場面。每次拍攝要出動12名工作人員操控鯨腹裡的機關，加上攝影師和燈光師，動員多達14至16人。而男主角奧斯汀艾布斯，就要連續35天在鯨腹幽閉空間進行拍攝，更要持續展現角色的極端恐懼感，極度挑戰體能和意志，其投入落力的表現，贏得一致讚賞。

《鯨獄逃生》（WHALEFALL）講述主角潛水員被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，在547呎深海之中，困在漆黑幽閉的鯨腹裡面。 （《鯨獄逃生》海報）

什麼是「鯨落」 Whale Fall？

電影英文片名《Whalefall》，正式中文譯作「鯨落」，亦是陳卓賢（Ian)的歌名。這其實是指一種科學自然現象。當大型鯨魚死亡後沉入深海，其屍體和骨架會為深海生態系統提供養分和棲息地。這個過程常被稱為深海生命的「綠洲」，也衍生出「一鯨落，萬物生」的說法。原著小說作者Daniel Kraus把這個現象作為故事的核心隱喻，帶出一個人的死亡其實是新的開始，生命在其他人當中延續下去，即是故事中的一段父子關係。