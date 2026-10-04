江𤒹生AK入圍金馬獎感動爆喊　慶幸有堅持接拍：相信自己內心直覺

MIRROR其中10位成員今日出席團綜《MIRROR ACE》記者會，江𤒹生（AK）除了就日前受訪態度不當致歉外，亦分享憑電影《我們不是什麼》入圍金馬獎最佳男配角的喜悅，他舉高拳頭說：「多謝多謝多謝多謝多謝多謝！」並透露得悉入圍一刻的情況。

AK分享憑電影《我們不是什麼》入圍金馬獎最佳男配角的喜悅。（盧振輝攝）

AK（下排中間）舉高拳頭說：「多謝多謝多謝多謝多謝多謝！」（盧振輝攝）

經理人爆喊通知喜訊 即時致電母親報喜

AK憶述當日正在錄音，突然收到經理人電話：「我經理人喊先，佢喊住打過嚟，講到一嚿嚿，然之後我話我聽唔到，你講咩，跟住我先至load到係咩意思，我原地都load咗幾分鐘先有反應，真係冇諗過可以有機會提名呢件事，而且係我知道自己好新呀喺呢一個範疇上，所以好感恩，真係好感恩，多謝評審嘅肯定！我當時即刻問經理人，係咪再三confirm咗呢件事，佢話係，我話你等等，我要打俾我阿媽，跟住就打俾媽媽，媽媽有睇直播。我打去嘅時候，佢把聲已經係喊緊，好快，但佢唔夠經理人快，經理人真係好快。我都聽唔到佢講乜嘢，但係就大家感受當下最開心嘅moment，所以感恩，真係真心感恩！」而由於他當時都激動落淚，碰巧這一刻被陳考威（Gareth）捕捉到。

AK憶述當日正在錄音，突然收到經理人爆喊來電通知喜訊：「我當時即刻問經理人，係咪再三confirm咗呢件事，佢話係，我話你等等，我要打俾我阿媽，跟住就打俾媽媽，媽媽有睇直播。我打去嘅時候，佢把聲已經係喊緊。」（盧振輝攝）

AK在公布提名一刻正在錄音，激動落淚的畫面被陳考威捕捉到。（Instagram：garethchan）

AK相當感動。（Instagram：garethchan）

多謝邱禮濤導演賞識 感恩電影至今仍有討論度

問到有沒有留意直播中金馬執委會執行長聞天祥點評他的表現，AK表示要多謝導演及團隊，他表示：「特別係多謝導演，佢將一啲我睇唔到嘅特質拍咗出嚟，我自問自己真係喺技術同埋演技上係非常之新嘅初哥，所有嘢都係團隊同埋導演嘅功勞，令到我一齊行到呢一步，所以係大家令到一齊可以成就到呢件事。」邱禮濤導演今次自資拍戲，能獲得「最佳導演」提名，AK說整個團隊都為他感到非常開心：「開頭都好想呢個作品可以俾多啲人見到，慢慢由今年年頭去嘅影展，到上畫，而家都一路keep住可以有《我們不是什麼》嘅討論度，呢個先係大家最開心嘅事情。」

AK多謝同獲提名的邱禮濤導演：「佢將一啲我睇唔到嘅特質拍咗出嚟。」（盧振輝攝）

AK：「開頭都好想呢個作品可以俾多啲人見到，慢慢由今年年頭去嘅影展，到上畫，而家都一路keep住可以有《我們不是什麼》嘅討論度，呢個先係大家最開心嘅事情。」（劇照）

不顧公司反對仍堅持接拍 AK：相信自己內心最大直覺

AK過往曾在訪問中透露，公司一開始覺得尺度太大而反對AK接拍這套戲，但他自己很喜歡劇本和角色，於是跟經理人說無論如何都要跟公司傾掂數，更表示：「我唔容許公司Say No！我好決絕、企得好硬，我一定要接！」而AK的堅持如今有回報，問到是否更覺當初企硬是正確決定，他說：「我相信自己內心最大嘅instinct（直覺），當時呢個角色我覺得真係好想接，好鍾意呢個故事，又唔可以話排除萬難，係各方面嘅溝通，最後可以有緣份接到呢件事，我覺得好開心！」至於是否已度定期飛去台灣參加頒獎禮，AK暫時未有定案：「嗰時排緊演唱會，當然希望可以出席，要同公司同埋演唱會團隊溝通。」

AK過往曾在訪問中透露，公司一開始覺得尺度太大而反對AK接拍這套戲，但他企硬，問到現在是否更覺當初堅持是正確決定，他說：「我相信自己內心最大嘅instinct（直覺），當時呢個角色我覺得真係好想接，好鍾意呢個故事，又唔可以話排除萬難，係各方面嘅溝通，最後可以有緣份接到呢件事，我覺得好開心！」（盧振輝攝）