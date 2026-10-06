衣櫃裡的媽咪｜93分鐘多達50個驚嚇位　影迷：要看她恐怖還是我媽

「驚嚇大師」溫子仁監製與聯同打造《後室》（Backrooms）及《愛你致死不渝》（Obsession）的 Blumhouse Atomic Monster 攜手炮製新片《衣櫃裡的媽咪》（Other Mommy），即將於10月8日在香港上映。預告曝光後，因一幕Jump scare中極度詭異的肢體動作而嚇窒大批影迷，隨即在網絡引起熱議。

《衣櫃裡的媽咪》由「驚嚇大師」溫子仁監製與聯同打造《後室》（Backrooms）及《愛你致死不渝》（Obsession）的 Blumhouse Atomic Monster 攜手炮製。（電影海報）

《另一個媽咪》由溫子仁監製

由奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）主演的《另一個媽咪》改編自《蒙上你的眼》 (Birdbox) 作者 Josh Malerman 的驚悚小說《Incidents Around the House》，並由《鬼出櫃》 (Boogeyman) 導演 Rob Savage 執導。故事圍繞Bela與家中一個詭異存在之間的不尋常關係——那個存在的容貌竟與她的母親一模一樣，但眼神、語氣、渴望，全都透露著非人的寒意。當「另一個媽媽」步步進逼，Bela與家人的黑暗之旅才剛剛開始……

預告中「另一個媽咪」扮成真媽咪露出詭異笑容，其後突然消失，再於枱低以四肢扭曲的形態出現，這一幕Jump scare嚇窒大批影迷。（預告畫面）

93分鐘多達50個驚嚇位

導演Rob Savage接受《Entertainment Weekly》訪問時，被問到戲中有多少驚嚇位時，他坦言：「噢，大概有50個吧。不過這取決於你如何定義Jump Scare。我覺得要營造一個真的很棒的驚嚇位，有時並不一定要套用大家印象中那種『安靜……安靜……突然大聲』的傳統套路。」從預告的氛圍，可推測到導演想帶給影迷另類的恐怖感，並營造沉浸式恐懼。

有不少鬼片迷對於片場93分鐘內，多達50個驚嚇位而感到興奮，更搞笑表示：「倒要看看有沒有比我媽恐怖」、「怎麼不在母親節檔期上映？」、「我覺得我媽最恐怖」、「想被嚇」、「我要看，我看到底是她恐怖還是我媽恐怖」。