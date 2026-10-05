《偵戰》內地上映5天票房慘淡撤檔　孔令政堅信：關關難過關關過

由古天樂、任達華、謝君豪三大影帝聯同內地青年演員此沙領銜主演，張兆輝友情演出，孔令政執導兼編劇的港產懸疑警匪電影《偵戰》，於內地國慶檔上映短短5天，上映5天累計票房僅約443萬元人民幣、豆瓣評分僅4.3分，成績不如預期。今晚（5/10）電影《偵戰》於荃灣舉行香港首映禮，導演孔令政與主演任達華、張兆輝等演員現身出席為電影造勢。



電影《偵戰》於荃灣舉行香港首映禮。（盧振輝攝）

提到今次集結了多位重量級影帝及實力派演員，導演孔令政接受《香港01》訪問坦言心情既緊張又興奮：「我首先要將我粉絲嘅身份拋開先，如果唔係我集中唔到，因為佢哋啲戲實在太細緻。我全部都係佢哋嘅粉絲，華哥啦、輝哥啦、豪哥（謝君豪）啦。睇住佢哋喺同台演出真係好震撼、好享受。有時我對住個螢幕，我自己都可能抽離咗，淨係顧住睇，覺得好好戲，唔記得咗嗌Cut，都有呢啲情況。但佢哋都對我好好，當初我拿着呢個劇本去找一班咁好嘅演員，大家都係因為有一個咁好嘅世界、內容，去支持呢部電影，大家係服務緊呢個作品，無分彼此咁去做好套戲。」

任達華、導演孔令政和張兆輝接受訪問。（盧振輝攝）

正面回應內地撤檔 堅守香港電影精神

對於電影在內地上映5天後撤檔有何睇法？導演孔令政回應道：「無錯，我哋今日係香港首映。呢部亦都係一部好純粹嘅港產片。頭先我都有講，做香港電影係唔容易嘅，有機會可以將呢部咁好嘅作品同香港觀眾分享，我自己覺得其實係好夢幻嘅一件事。我都相信華哥、輝哥同我哋，都會繼續做好香港電影。」

導演堅守香港電影精神。（盧振輝攝）

面對現時整體電影市場的挑戰，導演補充道：「我相信大家同行咁多電影工作者、演員、導演，都係想做好香港電影。一定係關關難過關關過，我哋永遠香港電影都係打緊逆境波，但我哋都打過好多好好嘅成績出來，我相信我哋都會繼續做好！」任達華亦堅定地表示：「我哋會繼續拍多啲好嘅電影！」