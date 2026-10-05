《偵戰》內地被撤檔　此沙首映被問激動：什麼　工作人員喊停

由古天樂、任達華、謝君豪三大影帝領銜主演，張兆輝友情演出，孔令政執導兼編劇的港產懸疑警匪電影《偵戰》，日前於10月1日內地國慶檔上映，惟上映短短5天累計票房僅約443萬元人民幣（豆瓣評分4.3分），成績不如預期。

孔令政執導兼編劇的港產懸疑警匪電影《偵戰》。（盧振輝攝）

今日（5/10）電影《偵戰》於荃灣舉行首映禮，任達華、張兆輝、此沙及 Amy Lo（盧慧敏）等人均有出席支持。對於首次與多位香港頂尖影帝合作，此沙直言壓力與幸福並存。談到與古天樂的合作，此沙對前輩讚不絕口：「可以跟那麼多偶像一起合作，壓力很大，但是很幸福。因為不只是跟偶像合照或者錄一個 VCR，是跟他們一起工作，這種對我來說非常地有成就感，很幸福很幸福。雖然是有壓力，但是是在一種高壓之下的幸福學習。」

Amy Lo與此沙接受訪問。（盧振輝攝）

同場的 Amy Lo 表示，能夠參與這部雲集眾多前輩的作品，感到非常幸運且興奮：「應該係興奮居多嘅。雖然都同此沙一樣，覺得由小睇到大，好夢幻嘅呢個感受，因為無諗過自己有一日可以同咁多位前輩同埋偶像同框，亦都可以跟佢哋學咁多嘢。作為戲入面一個比較資歷淺啲嘅演員同埋女仔，得到好多好多照顧，所以都好開心。」

Amy Lo 表示，能夠參與這部雲集眾多前輩的作品，感到非常幸運且興奮。（盧振輝攝）

提到電影《偵戰》在內地被撤檔時，此沙忽然大聲回應：「什麼啦？」身旁工作人員隨即阻止，表示不用回答，此沙未有正面回應。

電影《偵戰》今晚於荃灣舉行首映禮。（盧振輝攝）