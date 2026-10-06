復仇者聯盟4｜重映再奪全球票房冠軍　與宿敵《阿凡達》兩度交戰

為迎接Marvel Studios年度壓軸鉅製《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）於12月16日震撼降臨，《復仇者聯盟》系列的重量級鉅製《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）推出「加碼重映版」，讓全球影迷重溫熱血沸騰的終極一戰，以及搶先欣賞《復仇者聯盟5：末日降臨》片段，成功在全球掀起激烈討論，更讓《復仇者聯盟4：終局之戰》全球累積票房再次登頂！

《復仇者聯盟》系列的重量級鉅製《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）推出「加碼重映版」，香港於9月24日已經上映。（《復仇者聯盟4：終局之戰》海報）

電影《阿凡達》於2009年上畫，憑創新的概念與3D的瘋潮，創下當年全球票房冠軍。（《阿凡達》劇照）

《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers: Endgame Encore）於上月重映，累積全球票房升至29.25億美元（約228億港元），再次力壓《阿凡達》（Avatar）重奪全球史上票房No. 1。《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》（Avengers: Endgame Encore）香港票房亦火速報捷，票房衝破730萬港元，使《復仇者聯盟4：終局之戰》香港累積票房升至2.29億港元，繼續穩座香港史上No. 1電影。

一場壯烈的大戰，齊集復仇者聯盟最強一眾超級英雄，成為影史上經典一戰。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

原來兩片有段宿敵姻緣，話說《阿凡達》於2009年上映時，創下全球史上最高票房紀錄，而這紀錄維持了十年，到2019年終被首度上畫的《復仇者聯盟4：終局之戰》打破。去到2021年，為迎來《阿凡達︰水之道》（Avatar: The Way of Water）上映，《阿凡達》重映，以累積29.23億美元（約227.9億港元）重奪最高票房紀錄。直至今次《復仇者聯盟4：終局之戰 加碼重映》，又讓Marvel Studios改寫全球票房紀錄，戰況比劇情過之而無不及。