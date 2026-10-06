初纏戀后的2人世界｜葛民輝回想王家衛指導︰唔想你拍得太正經

由葛民輝初執導演筒，王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，金城武、莫文蔚主演的電影《初纏戀后的2人世界》（1997），於10月假影藝戲院作35mm菲林版本重映，身為導演的葛民輝亦有抽空出席其中兩場映後談。這次亦是他自1997年後，再次可於大銀幕下重看自己的作品，他有感︰「有如三星堆出土，外星文明重臨香江。」而在分享會上，阿葛就有透露自己執導時，監製王家衛對他的要求，其中一樣最享受是︰「跟王家衛傾劇本，佢係會演出嚟。」

金城武《初纏戀后的2人世界》重見天日 導演葛民輝︰三星堆出土

由葛民輝初執導演筒，王家衛、大里洋吉監製，杜可風掌鏡，金城武、莫文蔚主演的電影《初纏戀后的2人世界》（1997），於10月假影藝戲院作35mm菲林版本重映。(《初纏戀后的2人世界》劇照）

葛民輝在分享會上表示，電影自97上映後，都冇機會在大銀幕重溫該片，事隔近30年再睇，感覺有趣。（大會提供）

葛民輝在分享會上表示，電影自97上映後，都冇機會在大銀幕重溫該片，事隔近30年再睇，感覺有趣。回想拍攝期間，他表示最興奮是可以在王家衛身上汲取他的精華。「就好似黃老邪（《射鵰英雄傳》東邪）同我講故仔咁，跟王家衛傾劇本時，佢會演埋出嚟，好似話女主角一巴打埋嚟，你會點呢？呢啲我第一身睇唔少。」

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《初纏戀后的2人世界》作35mm菲林版本重映，不少觀眾一早撲定飛。（大會提供）

問到當年何解王家衛會找葛民輝做導演，原來這本身是個大型亞洲新晉導演計劃，初定有三部作品。「亞洲新晉導演計劃原先有三個人，一位是日本導演，另外就是林海峰同我，本來係阿Jan拍先，奈何佢太耐都未交出劇本，王家衛都有問︰『你老友幾個月冇搵我喎！』於是就我開始先，但開拍不久便遇上亞洲金融風暴，計劃擱置，只是我已經洗濕個頭，所以繼續拍落去。」

王家衛擔任監製，對阿葛的要求相當自由︰「佢好想你任玩，唔想你拍得太正經。」（大會提供）

王家衛擔任監製，對阿葛的要求相當自由︰「佢好想你任玩，唔想你拍得太正經。」這方面據阿葛回想，王大導都會身體力行。「有張劇照係金城武與莫文蔚，呢一幕冇喺電影度出現，當日就係王家衛捉咗佢兩個，去霎東街一個舖頭入面打乒乓波，我問點解要打波呢？關個故仔咩事？佢話︰『等佢兩個熟絡啲』。」電影就是在這製作模式下，斷續地拍了兩年，最後在香港上畫票房只得百幾萬。葛民輝︰「嚇死人呀，好在日本表現好啲，係間發行公司引入的電影中，當年票房最高一部。」