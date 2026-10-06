劉思慕被爆巴黎秘密結婚　老婆係頂尖Marketing精英曾登福布斯

現年37歲的劉思慕（Simu Liu）憑主演漫威超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）而為人熟悉，劉思慕被爆在過去週末，與台裔女友Allison Hsu在法國巴黎結婚。

劉思慕於2025年5月求婚成功。（IG圖片）

劉思慕被爆與Allison在巴黎秘密結婚

據《TMZ》報道，劉思慕與Allison在過去周末已經在法國巴黎秘密結婚。兩人於2022年拍拖，劉思慕不時在社交平台放閃，直至2025年5月於巴黎度假期間，劉思慕向Allison求婚成功。而Allison日前亦於社交平台分享了一班好姊妹為她舉行告別單身派對的照片，更戴上「Bride to be」的頭紗，預告即將成為人妻。

劉思慕被爆巴黎秘密結婚。（IG圖片）

恭喜！（IG圖片）

Allison日前亦於社交平台分享了一班好姊妹為她舉行告別單身派對的照片，更戴上「Bride to be」的頭紗。（IG圖片）

老婆係頂尖Marketing精英曾登福布斯

Allison畢業於UCLA，就讀期間就以實習生身份加入環球音樂旗下的Interscope Records，隔年畢業後正式受聘，憑藉卓越的表現與創意，一路晉升至數位營銷總監，並於2023年3月獲得正式任命。她曾負責領導包括Billie Eilish與Lady Gaga等頂尖藝人的社群營銷與數位策略。在2022年她更榮登《福布斯》「30位30歲以下音樂精英榜」，是業界矚目新星。