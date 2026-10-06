湯告魯斯《挖掘者》票房失利創20年新低　北美開畫周末僅收800萬

由荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的諷刺喜劇《挖掘者》（Digger），原定10月1日國慶日香港上映 IMAX 優先場，10月2日正式全港上映，但近日突然有指因內容涉及「敏感內容」及「政治諷刺」，香港、澳門傳出撤檔消息。《挖掘者》在過去周末在北美上映，首3日票房只有800萬美元（約6,278萬港元），海外74個市場亦僅收1,200萬美元（約9,416萬港元），創下湯告魯斯繼2007年的《命運迷牆》（Lions for Lambs）後，最差的開畫成績。

《挖掘者》（Digger），原定10月1日國慶日香港上映 IMAX 優先場，10月2日正式全港上映，但近日突然有指因內容涉及「敏感內容」及「政治諷刺」，香港、澳門傳出撤檔消息。（電影海報）

另外，靚佬湯和艾力謝路今日（5日）在東京出席《挖掘者》記者會，距上次去年5月為《職業特工隊：最終清算》宣傳，相隔年半後再訪日，是他第26次再訪當地。他在片中接受約6小時特殊化妝，飾演滿臉皺紋、皮膚鬆弛的富豪，形容影片是前所未見的原創作品，全片以手工打造，是一次美麗的挑戰。導演艾力謝路呼籲觀眾毋須預習，以「共謀者」心態入場。靚佬湯今日滿面笑容，拍照時更擺出剛學會的向下V字手勢，電影將於本月9日在日本上映。

湯告魯斯在《挖掘者》終極預告中，頂住灰白亂髮、凸腩、滿面鬍鬚，一口濃重美國南方口音，演活狂妄石油大亨。（《挖掘者》影片截圖）

在新戲《挖掘者》中，湯告魯斯飾演世界上最具影響力的人物，因一手策劃計劃失控，而釋放出毀滅性災難。他必須在一切崩塌之前，用盡所有手段向世界證明，自己不是罪魁禍首，而是唯一救世主！而湯告魯斯在戲中的造型，都是一頭灰白亂髮、凸腩、滿面鬍鬚，一口濃重美國南方口音，演活狂妄自大的石油大亨。