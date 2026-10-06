拾荒法師港大優先場｜何超儀陳⼦聰台上鬥嘴　完場學生排隊等簽名

由852 Films製作、彭⽒兄弟（彭順、彭發）執導、陳⼦聰監製、何超與Iman及陳家樂等主演的超⾃然驚悚犯罪電影《拾荒法師》（The Mage），繼韓國富川國際奇幻影展世界⾸映、獲選泰國曼⾕國際電影節「午夜單元」開幕電影後，正式回到香港。電影於昨晚（10⽉5⽇）假香港⼤學研究⽣堂王賡武講堂舉⾏優先場及映後分享會，擔任主持的導演周顯揚，問到何超與陳⼦聰，新⼀輩年輕⼈若希望入⾏，最需要甚麼條件。兩⼈即場發揮夫妻⾾嘴本⾊，氣氛輕鬆。

電影《拾荒法師》於昨晚（10⽉5⽇）假香港⼤學研究⽣堂王賡武講堂舉⾏優先場及映後分享會。（大會提供）

優先場由香港⼤學⽂學院透過 Arts Industry Bridge（AIB）及其電影與流動影像平台 Studio 1912，聯同852 Films呈獻，旨在把⼈⽂學科教育與業界創作實踐連繫起來。活動公開報名後僅兩⽇內名額已迅速額滿，並設有候補名單。昨晚不少學⽣於放映前約45分鐘，已到場排隊等候入場，氣氛熱烈。

映後分享由電影導演、香港⼤學⽂學院⾼級執業講師周顯揚主持，主演何超、演員 Iman Taheri 及監製陳⼦聰親臨與學⽣交流。（大會提供）

映後分享由電影導演、香港⼤學⽂學院⾼級執業講師周顯揚主持，主演何超、演員 Iman Taheri 及監製陳⼦聰親臨與學⽣交流。放映前，香港⼤學⽂學院院長 Professor David Pomfret 向何超及852 Films頒發紀念品，表彰他們對香港電影及 Arts–Industry Bridge 的⽀持，並感謝三⼈抽空到場，與學⽣分享拍攝點滴。 電影放映期間，觀眾多次⿎掌。何超儀於差館⼀場以英語怒斥眾⼈的戲份，尤其贏得全場拍掌叫好。

陳⼦聰認為最重要是不斷嘗試，「多嘗試便會知道甚麼可⾏」，並笑⾔⾃⼰初出道時有⼀段時間「好⾯懵」。何超隨即打斷丈夫：「你不同，你命好。你由出來、到玩樂隊到做監製，都很順利。但我不同，我出道經歷了很多挫折。」 她續說：「其實做演藝⼯作，無論幕前幕後、創作還是表演，都要有不屈不撓的精神。這⾏你會⾯對很多困難，⼀定要有不屈不撓的意志才可以挺過去，不能遇到⼀點困難便說放棄。Conroy（陳⼦聰）的⼝頭禪就是⼀遇到問題便說『shut it down』。我經常說不是這樣，做這⾏不可能是這樣。我認為無論如何都要堅持下去。」坐在旁的 ⼦聰聽罷⼀臉無辜，⼩聲說：「我沒有啊。」夫妻火花惹得全場哄堂⼤笑。

由於等待簽名及合照的⼈數太多，⼤會決定臨時搬出枱凳，讓三⼈安坐其中，逐⼀為學⽣們簽名及拍照留念。（大會提供）

完場後，學⽣們都捉着眾⼈合照及簽名留念，其中Iman最受歡迎，甫踏出講堂，便被女學⽣們圍攏索取簽名。 （大會提供）

完成港⼤優先場及今晚太古城香港⾸映後，團隊將⾺不停蹄趕赴⾺來⻄亞⾸映，其後再赴⻄班牙錫切斯國際奇幻電影節（Sitges）作特別放映，並入圍夏威夷國際電影節。由韓國、泰國到香港，再穿梭東南亞、歐洲以⾄北美，是近年港產⽚少⾒的宣傳盛事。影⽚將於10⽉8⽇在香港、⾺來⻄亞及台灣同步公映。新加坡將於10⽉15⽇上映，泰國於10⽉29⽇上映，印尼、菲律賓及越南則於11⽉陸續上映。