拾荒法師｜何超儀獲獎證仲有得做　Iman晒廣東話︰今日唔知聽日事

電影《拾荒法師》昨晚（6/10）舉行首映禮，為隆重其事更增設紅地氈環節，主角何超儀（何超），率領監製陳子聰，導演彭氏兄弟，還有陳家樂、湯怡、二蚊（Iman）張文傑及吳冰一齊亮相。何超儀在台上更宣布，再於《韓國富川奇幻影展》奪得Fantastic Icon Award，可喜可賀。

電影《拾荒法師》昨日（6/10）舉行首映禮，主角何超儀（何超），率領監製陳子聰，導演彭氏兄弟，還有陳家樂、湯怡、二蚊（Iman）張文傑及吳冰一齊亮相。（葉志明 攝）

《拾荒法師》在香港上畫前已走訪多個地方影展，昨晚在香港舉行首映，何超覺得好似終於返屋企一樣。「喺屋企做首映，見番朋友好開心。」獲何超力捧的新人Iman，都用廣東話講句︰ 「好開心吖」亦多謝大家來支持自己的第一部電影，「多謝香港！」

何超在《韓國富川奇幻影展》再得獎，訪問時頗有感觸︰「好感謝大會再度畀一個獎我，呢個獎係特大的安慰獎，代表叫我繼續努力，同你講你仲有得做。」（葉志明 攝）

何超感觸再獲獎 「唔畀就等於話你冇得做，你褪開啦」

對於能夠再下一城，在《韓國富川奇幻影展》得獎，何超都好大感觸︰「好感謝大會再度畀一個獎我，呢個獎係特大的安慰獎，代表叫我繼續努力，同你講你仲有得做，如果唔畀就等於話你冇得做，你褪開啦，你老喇！」而電影刻意參加多個影展，都是宣傳策略之一。何超︰「呢部電影上不到中國，你就要去東南亞，人哋拍好多恐怖題材都好好睇，所以獲得東南亞觀眾喜歡，我哋好開心。」

何超力捧的新人Iman去到續集，要講全廣東話對白，他亦非常努力去死背，背到今時今日都仍可倒背如流︰「『今日唔知聽日事，要及時行樂呀』、『我曾經有個女朋友，我哋仲未結婚』好多謝何超細心教導。」（葉志明 攝）

何超特別為Iman，找來詹瑞文教演技，所以首映亦專誠到來撐場。何超︰「好驚，唔知會唔會畀佢炳！」（葉志明 攝）

電影未上畫，何超已落實拍起續集，Iman更直接擔任男主角。何超︰「佢都知自己好好彩，去到好多影展，好多新人都冇呢個機會，我唔想佢行我以前崎嶇嘅路。」而去到續集，Iman更有一大考驗，就係要講全廣東話對白，他亦非常努力去死背，背到今時今日都可以講番晒︰「『今日唔知聽日事，要及時行樂呀』、『我曾經有個女朋友，我哋仲未結婚』好多謝何超細心教導。」而演技上就找來詹瑞文指導，Iman獲益良多︰「He is good 師父！」

問到丈夫陳子聰身體狀況，何超透露幾好，可以隨團做宣傳，但亦開始鬆懈。「成日飲咖啡，偷食肥膩嘢，醫生都叫佢應該要珍重自己多啲。」（葉志明 攝）

陳子聰身體穩定開始偷食肥膩嘢

再力捧新人，何超一心想助他發展順利，不走冤枉路，正如當年勸陳子聰一樣。「佢（陳子聰）真係未衰過，最墮落時被我救了。當時同佢唔係太熟，但作為朋友，個個星期都見佢上周刊封面，就打畀佢，提醒佢你上緊位，唔好再係咁。」問到丈夫陳子聰身體狀況，何超透露幾好，可以隨團做宣傳，但亦開始鬆懈。「成日飲咖啡，偷食肥膩嘢，醫生都叫佢應該要珍重自己多啲。」