彭氏兄弟用「極品」形容何超儀　對佢又愛又恨？「兩樣都冇」

電影《拾荒法師》昨晚（06/10）舉行首映禮，電影由何超儀主演，陳子聰監製，陳家樂、湯怡、Iman主演，亦是導演彭順及彭發，⾃13年前電影《逃出⽣天》（2013）後，再次以「彭⽒兄弟」這個品牌合導的作品。被問到有何契機令兩兄弟再次聯合導演，彭發說︰「我哋接受訪問咁多年，就算係兩兄弟各自做，記者到最後條問題都是問︰『我哋幾時再走埋一齊合導？』其實都係一直等一個題材，今次就遇到。」

電影《拾荒法師》昨日（6/10）舉行首映禮，主角何超儀（何超），率領監製陳子聰，導演彭氏兄弟，還有陳家樂、湯怡、二蚊（Iman）張文傑及吳冰一齊亮相。（葉志明 攝）

《拾荒法師》是導演彭順（右）及彭發（左），⾃13年前電影《逃出⽣天》（2013）後，再次以「彭⽒兄弟」這個品牌合導的作品。（葉志明 攝）

彭順笑指何超儀是演員中的「極品」

有記者問到兩兄弟分開發展多時，再合作會否出現爭拗？彭順︰「呢個問題廿年前已經有人咁問，點解會覺得我哋有咁多拗撬呢？冇拗撬嘅，都一把年紀有咩都放低啦！台前幕後合作都好和諧。」

何超儀出名要求高，今次既是投資又有份參演，又點睇這位演員？彭順︰「喺我導演生涯入面，拍過嘅演員嚟講，呢個都係極品。揣摩唔到呀，佢嘅發揮能力，到合作完都未發揮得晒，個演員爆炸力好大，本身的創作力都高，係好事嚟！導演遇到呢種演員，挑戰性好大，演員碰到我哋呢啲導演，又好大滿足感，好期待再合作。」

《拾荒法師》在韓國富川影展全球首映時反應熱烈，當地媒體更承讚何超演技細膩，叫人動容。（官方提供圖片）

彭順（右）表示何超儀是自己導演生涯入面，遇過的「極品」演員︰「揣摩唔到呀，佢嘅發揮能力，到合作完都未發揮得晒。」（葉志明 攝）

彭發一幕睇到心寒足以挑戰影后

電影可以去到世界各地，走訪多個影展，導演可有歸納到各地觀眾的意見？彭發︰「套戲好唔好睇一件事，但各地觀眾竟然一致，話何超儀做得好，係真心嘅。」

彭發更舉例戲中她被陳家樂捉到去警局審問一幕，他執導這場戲時，單從顯示屏看已經睇到心寒。「心寒意思係，我認為一個人真係要有精神分裂同多重人格，先會有呢種表現出嚟。佢可以將成段對白拆散，部分同自己講，部分同家樂講，仲畀我發現有部分，係同身後隻怨魂講，呢個係好高層次。我都大膽推測，如果有朝一日佢有機會角逐影后，我相信呢幕戲係令評委加咗佢好多分，我自己都驚訝。」

彭氏兄弟笑言在《拾荒法師》合作後，發現何超儀有「精神分裂」。彭順︰「佢有時講完啲嘢，轉頭又可能唔同咗，你變咗要懷疑自己先，係咪自己幻聽。」（葉志明 攝）

懷疑何超儀精神分裂？ 「講完啲嘢，轉頭又可能唔同咗」

至於戲外可有見識到何超儀精神分裂的力量？彭順︰「佢有時講完啲嘢，轉頭又可能唔同咗，你變咗要懷疑自己先，係咪自己幻聽。（記︰要搵監製出馬？）監製（陳子聰）又係佢自己嘛最勁係。」彭發︰「就係有種精神同人格分裂，所以拍呢套戲係刺激。」

做導演能夠遇到這種演員，彭氏兄弟可會覺得對何超儀又愛又恨？彭順︰「兩樣都冇其實，冇愛又冇恨，我哋係佩服，係敬佩。（記︰講句愛都唔得？）唔使我哋喇，都係嗰句，一把年紀喇我哋，唔使愛。」