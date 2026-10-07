釜山電影節｜范冰冰輾軋式美貌現身　火紅晚裝展現「武則天」氣場

韓國影壇盛事《第31屆釜山國際電影節》昨日在釜山海雲台開幕，場面可謂星光熠熠，范冰冰、楊紫瓊、玄彬、鄭雨盛、趙寅成、全度妍、朴海俊、日本導演是枝裕和、《引力邊緣》墨西哥導演Alfonso Cuarón等現身紅地毯。

范冰冰出席《第31屆釜山國際電影節》。（Getty Images）

范冰冰以火紅色兩件套裝，外搭白色長袍霸氣登場。（Getty Images）

范冰冰獲讚展現「武則天」氣場

范冰冰以火紅色兩件套裝，外搭白色長袍霸氣登場，紅色晚裝突顯了范冰冰的白皙肌膚，舉手與現場傳媒及影迷打招呼時大曬纖腰，成為全場焦點。有不少網民看到照片後，都大讚與過往誇張的造型不同，更展現了「武則天」的女王氣場：「這在韓國娛樂圈不得是輾壓式的美啊」、「頂流美貌天花板」、「武則天的氣場」、「每一次都是只看到臉，完全看不到其它飾物，她是唯一」、「美得嚇人..太漂亮的一張臉」。

有不少網民看到照片後，都大讚與過往誇張的造型不同。（小紅書）

范冰冰狀態極佳！（小紅書）

網民大讚范冰冰展現了「武則天」氣場。（小紅書）

楊紫瓊渴望與韓國導演合作

另外，大會早前已宣布奧斯卡影后楊紫瓊獲得「亞洲電影人獎」，今次她相隔15年再訪釜山，她表示「獲得亞洲年度電影人獎是無與倫比的榮譽，我認為電影作為一種跨越文化與國界傳遞給人們的方式，具有深刻的意義。」她又表示渴望跟韓國導演合作，更點名導演李滄東、朴贊郁及奉俊昊：「我想跟他們合作，我曾經在2010年的電影《劍雨》跟鄭雨盛合作，我好喜歡韓國的音樂、美食、文化和人，希望有機會參演韓國作品。」