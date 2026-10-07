梁朝偉自揭遇王家衛前曾想棄演　合作20年演技提升至另一境界

影帝梁朝偉首部進軍歐洲的電影作品《寂靜的朋友》（Silent Friend）好評如潮，更於威尼斯電影節首映時已被評為年度最非凡電影之一。近日梁朝偉接受西班牙串流平台Filmin的訪問時，重提在遇上王家衛前曾陷入自我懷疑及迷失。

梁朝偉首部進軍歐洲的電影作品《寂靜的朋友》（Silent Friend）好評如潮。（《寂靜的朋友》劇照）

梁朝偉坦言遇到王家衛前對演戲失去興趣

訪問中，梁朝偉被問到30多年前在《阿飛正傳》中第一次與王家衛合作，對自己來說意味著什麼，他坦言跟王家衛合作是演藝生涯的轉捩點，更指在遇到王家衛之前，幾乎對演戲失去了興趣：「但在遇到他並拍完第一部電影後，當我在《阿飛正傳》最後一幕看到自己的演出時，我心想：『哇，我怎麼能這樣演？』我覺得這位導演能把我提升到另一個境界，而且他知道該如何引導我融入角色。這就是為什麼我們開始了長達 20 年的合作。」

梁朝偉坦言曾對演戲失去興趣，直至遇到王家衛。（《阿飛正傳》畫面）

梁朝偉過去曾經表示，當時有考慮過放棄演戲，覺得自己無法突破低潮期，因為當時他在電視台拍了大量電視劇，習慣了流水線式的表演，認為自己的演技已經到了瓶頸，怎麼演都不會再進步，慶幸遇上王家衛，一個鏡頭改變了自己，更重拾對演戲的興奮。

梁朝偉過去曾經表示當時甚至考慮過放棄演戲，覺得自己無法突破低潮期，甚至考慮過放棄演戲。（IG/@filmin）

《花樣年華》永遠是經典

至於談到為什麼新一代的觀眾，會對《花樣年華》產生如此強烈的共鳴，梁朝偉直言經典永遠是經典：「愛是普世的，它不會隨時間而改變，在不同的時代都是一樣的。加上王家衛拍攝這部電影的方式非常別致優雅。經典永遠是經典，我想這就是為什麼新一代的人在看這部電影時，依然能產生共鳴的原因。」