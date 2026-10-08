阿飛正傳｜票房神話原定有份參演　電影公司嫌27萬片酬太貴終告吹

王家衛執導的1990年經典電影《阿飛正傳》，絕對是香港影史上的神級神作，集結了張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友以及梁朝偉等巨星，陣容空前絕後，即使多年後再上映，都依然吸引不少新一代入場。不過，最近網上流傳出一則2006年的舊剪報，內容竟然大爆一段鮮為人知的影壇秘聞，原來「星爺」周星馳當初竟然有份參演這套經典神作，最終因酬勞談不攏而告吹。

王家衛執導的1990年經典電影《阿飛正傳》，絕對是香港影史上的神級神作，集結了張國榮、張曼玉、劉德華、劉嘉玲、張學友以及梁朝偉等巨星，陣容空前絕後。

王家衛周星馳本身傾掂數 老闆嫌27萬片酬太貴終「飛起」

概據發文者透露，該份2006年的剪報是由「技安」劉鎮偉撰寫，並以「身價太高飛出《阿飛》」為標題。據透露，他與「高佬」（即導演王家衛）當初早已和周星馳接洽好，文中提到：「講咗咁多年拍戲嘅點滴，有一件事都幾難忘嘅，就係周星馳原本係有份拍《阿飛正傳》！當年我、高佬（即王家衛）同周星馳都傾好咗，點知電影公司老闆嫌星仔收廿七萬貴，真係好可惜。」

概據發文者透露，該份2006年的剪報是由「技安」劉鎮偉撰寫，並以「身價太高飛出《阿飛》」為標題，內容為：「周星馳原本係有份拍《阿飛正傳》！當年我、高佬（即王家衛）同周星馳都傾好咗，點知電影公司老闆嫌星仔收廿七萬貴，真係好可惜。」（資料圖片）

經典組合未能成事 劉鎮偉：我諗老闆而家都幾後悔，走晒寶

對於最終未能促成這次破天荒合作，劉鎮偉在剪報中大嘆可惜，直言：「若果套戲有埋周星馳，簡直係一個經典組合，我諗電影公司老闆而家都幾後悔冇用到星仔，走晒寶！」如今看來，如果當年王家衛的文藝浪漫能碰上周星馳，相信作品會有完全不一樣的火花。