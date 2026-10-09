善男信女｜楊偉倫考慮伙記裝行紅地氈　 Ian Hannz唱主題曲入圍

電影《善男信女》，由楊兩全執導、楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、盧鎮業、伍詠詩及甄玉如等主演，是第八屆「首部劇情電影計劃」大專組優勝作品之一。昨晚（8/10）亮相由百老匯電影中心主辦，【電影中心三十開幕】開幕典禮。電影未上映已先聲奪人，先後亮相多倫多、夏威夷、平遙及蘇黎世等多個國際電影節，更榮獲第63屆金馬獎 9項大獎提名，包括最佳劇情片、楊偉倫、鍾雪瑩獲男、女主角提名，而彭秀慧就入圍女配，成為本屆獲得最多提名的香港電影！

《善男信女》與《第四幕》，昨晚出席《電影中心30周年》開幕禮。（大會提供）

鍾雪瑩及楊偉倫，雙雙憑《善男信女》入圍金馬最佳男女主角，而鍾雪瑩更是再度挑戰影后寶座。（《善男信》劇照）

電影將於 10月29日 全面公映，官方同時發布了由新晉跳唱組合 ZPOT 主唱的最新宣傳曲《世界好壞 - 誰善誰惡版》MV及兩款角色海報。首映禮上，鍾雪瑩、楊偉倫、彭秀慧三位入圍的演員，坦言收到這個喜訊令人鼓舞。作品能成功衝出香港、讓更多觀眾認識，深感榮幸。最開心是演技獲得各界認定已感到十分鼓舞。至於被問及對競逐影帝影后的期望時，鍾雪瑩和楊偉倫笑言獎項除了實力與演技外，亦講求運氣與緣分，現階段最重要是集中火力，全力為電影在香港的票房衝刺，期望香港電影能再創佳績。

首獲金馬男主提名的楊偉倫，被問到可想定穿什麼戰衣？身邊的彭秀慧則推介他以戲中伙記look行紅地氈，而他聞言後也覺是不錯選擇。（大會提供）

而三位受訪時並分享收到提名通知的第一感受，原來消息公布之時，各人忙緊自己的工作，未有第一時間收到喜訊。首獲男主提名的阿卵，被問到可想定穿什麼戰衣？他說如果有品牌贊助就最好了，而身邊的鍾雪瑩、彭秀慧則推介他以戲中伙記look行紅地氈，而他聞言後也覺是不錯選擇。

電影《善男信女》榮獲第63屆金馬獎 9項大獎提名，包括最佳劇情片、楊偉倫、鍾雪瑩獲男、女主角提名。(大會提供)

此外，出道短短一年的男團ZPOT成員Ian Hannz ，就憑電影主題曲《世界好壞》獲提名今屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」。團隊ZPOT更在昨晚，首次獻唱電影宣傳曲《世界好壞 - 誰善誰惡版》，坦言當初聽到充滿搖滾感的Demo時感到非常驚喜；各成員更異口同聲表示，歌詞中那種年少輕狂、拒絕同流合污的爽快與反叛態度，與新世代面對壓抑世界的真實心聲一拍即合，希望透過音樂與影像帶領大家率性感受戲中獨特的氛圍與訊息！