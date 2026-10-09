泥面人｜男星遭黑幫毀容用科技修復　術後黑化步上復仇之路

DC Studios最新作品 《泥面人》（Clayface），由《有詭難言》導演佔士華堅斯（James Watkins）執導，被形容為一部真正R級、身體恐怖、心理驚慄與復仇悲劇混合的電影，不僅打破超級英雄框架，更直接踏進恐怖片領域。更確立今次不是「假恐怖」，而是 DC 宇宙從未見過的黑暗一章。

男主角由葛咸城街頭小子，一路爬升成為荷里活男主角。事業高峰、萬人矚目、即將獲奧斯卡提名。（《泥面人》劇照）

《泥面人》被形容為一部真正 R 級、身體恐怖、心理驚慄與復仇悲劇混合的電影。（《泥面人》劇照）

Matt Hagen 由葛咸城街頭小子，一路爬升成為荷里活男主角。事業高峰、萬人矚目、即將獲奧斯卡提名。但一名本地黑幫頭目的行動，令他嚴重毀容。被團隊拋棄、一無所有，Matt 尋找一種尖端納米科技療法，奇蹟地回復原貌。但奇蹟是有代價的。納米粒子不僅修復其臉容，更放大他內心最原始的不安與衝動：傷痛、憤怒、復仇慾。Matt 由最初想奪回人生，逐步走上黑暗之路，追捕那些毀掉他的人。

納米粒子不僅修復其臉容，更放大他內心最原始的不安與衝動：傷痛、憤怒、復仇慾。（《泥面人》劇照）

納米粒子不僅修復其臉容，更放大他內心最原始的不安與衝動：傷痛、憤怒、復仇慾。（《泥面人》劇照）

泥面人（Clayface）是 DC 漫畫中具代表性的經典反派，擁有可以自由改變外型、化為黏土或流體狀的超能力。泥面人是個對演藝圈與社會的狂熱與復仇心態的人，他不只是單純的破壞者，而被描繪成一個渴望被愛、卻因外表與失控能力而被世人視作怪物、內心充滿痛苦與自我厭惡的可憐角色。