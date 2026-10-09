劉俊謙封口不提《終章》女角戰況　蔡思韵失金馬︰終有一日會拎到

劉俊謙今日（09/10）出席品牌活動，與陳卓賢（Ian）、麥浚龍（Juno）、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）同場。早前《九龍城寨之終章》舉行煞科宴，有多位新加盟的女演員曝光，包括邵美琪、王丹妮、談善言、譚旻萱等，被問到與哪一位有較多對手戲，他都三緘其口︰「我唔講得呀，一講就劇透，唔好逼我啦！」但劉俊謙都承認多了女演員在場，拍攝氣氛都有所不同。

陳卓賢（Ian）今日（09/10）出席品牌活動，與劉俊謙、麥浚龍（Juno）、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）同場。（盧振輝 攝）

陳卓賢（Ian）今日（09/10）出席品牌活動，與劉俊謙、麥浚龍（Juno）、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）同場。（盧振輝 攝）

大增女角色平衡剛陽味︰「會吸引更多觀眾」

劉俊謙表示一套戲想完整一點，應該要有男有女，而今次《終章》正做到這方向︰「之前陽剛味較重，今次多啲女演員調節番，可能會吸引更多觀眾。」問到跟哪位新加盟的演員合作最興奮，阿謙都係首選吳彥祖。「我嘅至愛冇得講。」

至於「城寨四子」的重遇，劉俊謙都覺得感受完全不同。「經歷完第一次辛苦拍攝，創下好好的成績，四子的感情都會深厚咗。今次打鬥都不比上次少，難度亦高咗。」難度增加，難免會有受傷，阿謙就有觸及舊患︰「只要打鬥場面激烈啲，時間一長，條腰就會唔舒服，個個年紀都唔輕。不過German整傷手指就有啲嚴重，希望佢早日康復。」

從大合照中，可見到不少參與的演員意外曝光。當中包括︰邵美琪、王丹妮、譚旻萱、陸駿光、鄧濤、周漢寧等。（網上圖片）

German變淚腺擔當 為胡子彤再戰亞運感驕傲

四子在另一場煞科宴上抱頭痛哭，劉俊謙就大爆導火線是German。「通常喊都係German，佢感情好豐富，我哋就好似媽媽一樣安撫佢，其實四個都感性，但我哋眼淚會在心裡流。」對於四子之一胡子彤再戰亞運，阿謙都有留意到︰「作為運動員佢年紀唔細，但都想去燃燒一次，現場都好多人支持，亦贏到一啲比賽，我為佢，為香港運動而感到驕傲。」

張文傑在拍攝《九龍城寨之終章》時，傷及手指肌肉至斷裂。（影片截圖）

劉俊謙早前未能出席劇組的大合照煞科宴，是因為剛與太太蔡思韵遠赴歐洲補度蜜月。（盧振輝 攝）

太太蔡思韵失金馬提名 「終有一日會拎到」

劉俊謙早前未能出席劇組的大合照煞科宴，是因為剛與太太蔡思韵遠赴歐洲補度蜜月。早前紅姐惠英紅在巴黎遇劫，阿謙今次在歐洲之旅可會小心點？「我都有小心同有心理準備，啲財物都攝得好好。而且同太太都去大自然地方多，行裝好輕便，不會帶太多貴重嘢。」不過阿謙就分享最好的預防方法，就是令自己的舉動似當地人。「唔好令自己太似旅客，當自己係本地人，成個人的狀態自然啲，因為去旅行會有好奇心，不妨望得自然啲，唔好太興奮。」

劉俊謙與蔡思韵結婚快一周年，剛剛已補渡蜜月。（資料圖片）

另外，太太蔡思韵成金馬遺珠，未能憑《泥娃娃》入圍最佳女主角，劉俊謙都有替她不值︰「我有睇《泥娃娃》，佢係做得好好，票房又在台灣過億（約2,500萬港元），每年冇幾多套做到，不過我相信終有一日佢會拎到。」