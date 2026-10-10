衣櫃裡的媽咪｜導演證全片50個驚嚇位　拍出每個家庭不能說的秘密

由驚嚇大師溫子仁監製，聯同打造《後室》與《愛你致死不渝》的 Blumhouse Atomic Monster 攜手炮製，新銳導演洛沙維治執導的《衣櫃裡的媽咪》(Other Mommy)，經已上映。故事圍繞Bela與家中一個詭異存在之間的不尋常關係，那個存在的容貌竟與她的母親一模一樣，但她的眼神、她的語氣、她的渴望，全都透露著非人的寒意。而這個媽媽，就由奧斯卡金像獎得主謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）一人分飾兩角，既是Bela的母親，亦是邪惡化身「另一個媽媽」。（現已上映）

《衣櫃裡的媽咪》(Other Mommy)由新銳導演洛沙維治執導，並夥拍驚嚇大師溫子仁監製，聯同打造《後室》與《愛你致死不渝》的 Blumhouse Atomic Monster 攜手炮製。（《衣櫃裡的媽咪》海報）

全面解構《衣櫃裡的媽咪》三大亮點

故事講述八歲女孩Bela，在父母感情出現裂痕的家庭中，某晚發現衣櫃深處有個神秘存在——那東西外貌與她的母親一模一樣，Bela稱其為「另一個媽咪」。當「另一個媽媽」步步進逼，Bela與家人的黑暗之旅才剛剛開始。

謝茜嘉謝西婷同時飾演母親與其恐怖分身「另一個媽咪」。（《衣櫃裡的媽咪》劇照）

奧斯卡影后謝茜嘉謝西婷一人分飾兩角

《衣櫃裡的媽咪》最大的看點，正是謝茜嘉謝西婷同時飾演母親與其恐怖分身「另一個媽咪」。謝茜嘉謝西婷必須在慈愛安撫女兒的溫柔母親與令人毛骨悚然的邪惡靈體之間無縫切換，展現兩種截然不同的極端形象。導演爆料，謝茜嘉連「另一個媽咪」扭曲的肢體動作也親自上陣，甚至在 ADR 錄音時，連她本人也難以分辨畫面中的究竟是誰。謝茜嘉曾透露，當她第一次做出「另一個媽咪」的表情時，現場有小孩當場尖叫。監製溫子仁盛讚她是電影的「秘密武器」，觀眾會忍不住邊看邊分辨：「這是好人謝茜嘉謝西婷，還是壞人謝茜嘉謝西婷？」

謝茜嘉連「另一個媽咪」扭曲的肢體動作也親自上陣，甚至在 ADR 錄音時，連她本人也難以分辨畫面中的究竟是誰。（《衣櫃裡的媽咪》劇照）

恐怖黃金班底聯手打造

《衣櫃裡的媽咪》集結當今恐怖影壇最強幕後陣容。溫子仁過去參與《恐懼鬥室》系列、《詭屋驚危實錄》系列，最擅長把日常物件變成陰影來源。這次他聯同 Blumhouse 與原子怪獸共同打造，前者製作過《訪·嚇》、《月光光心慌慌》，後者則與《詭修女》、《惡煞》等作品連在一起，對邪靈、附身、家庭空間的視覺安排極為熟悉。

導演洛沙維治是英國新生代恐怖導演中最受矚目的一員，2020 年以 Zoom 視訊拍攝的《Host》驚豔影壇。（《衣櫃裡的媽咪》劇照）

導演洛沙維治是英國新生代恐怖導演中最受矚目的一員，2020 年以 Zoom 視訊拍攝的《Host》驚豔影壇，《凶門惡煞》則改編自Stephen King（史提芬京）經典短篇，兩部作品的共同點是恐怖不靠大場面，而是從「你逃不出去的觀看位置」開始。製片溫子仁表示，這次預告策略與過往不同：「恐怖片預告通常都會拒絕給觀眾任何暗示，這一次則是想要給觀眾足夠的細節，但同時也能有夠多的保留，維持劇情的神秘。」

預告中，謝茜嘉謝西婷扮成真媽咪露出詭異笑容，其後突然消失，再於檯底以四肢扭曲的形態出現，這一幕Jump scare嚇窒大批影迷。（《衣櫃裡的媽咪》預告畫面）

導演親證全片約 50 個 Jump Scare

導演洛沙維治在訪問中語出驚人，當被問及全片有多少個 Jump Scare 時，他笑着回答：「大概 50 個。」但他強調電影絕非只靠聲音嚇人，而是融合疑神疑鬼的心理氛圍，讓觀眾全程分不清真假。外媒《Dread Central》形容預告片「充斥扭曲的肢體語言與令人毛骨悚然的日式恐怖氛圍」，並盛讚電影並非典型的「只有小孩知道有鬼」的恐怖片。

導演進一步解釋，《衣櫃裡的媽咪》最特別之處在於整個故事以八歲女孩Bela的視角出發：「她是『另一個媽媽』下手的目標，我們透過她對『另一個媽媽』的竊竊私語、背後隱藏操弄性質的言論，嘗試推敲出究竟發生了什麼。」他認為每個家庭都有不為人知的秘密，「這就是這個反派的獨特之處，她有這種情感成分，正試圖和Bela交朋友，了解她父母的情況」。