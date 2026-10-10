媽樣年華｜周家怡練鋼管舞未拍先傷　金燕玲投訴：都唔畀機會我玩

電影《媽樣年華》由周家怡、金燕玲、陳湛文、楊雅文及張迪文主演，胡翠兒編劇及執導，今日（10/10）舉行首映。電影講述周家怡飾演的家庭主婦，都一樣可以追夢，並期望以鋼管舞展現自己另一面。

電影《媽樣年華》由周家怡、金燕玲、陳湛文、楊雅文及張迪文主演，胡翠兒編劇及執導，今日（10/10）舉行首映。（盧振輝 攝）

周家怡在開拍前為角色苦練鋼管舞，可惜未開拍已受傷，劇組要押後拍攝。問到家怡傷勢可有帶來後患？「好番晒喇，老虎都打死幾隻。」家怡解釋之前沒有正確地食素，蛋白質不夠令肌肉不足才受傷，現在已調節好。在戲中周家怡與金姐飾演兩母女，家怡為此感非常興奮：「我係嗌咗Yes出嚟！因為睇過不少金姐姐嘅戲，佢永遠出親嚟都搞喊人，就算係客串都一樣，係一個好有感染力好強嘅演員，會全情投入個角色，今次合作係好舒服。」

周家怡知道可以跟金燕姐演母女，為此感非常興奮：「我係嗌咗Yes出嚟！因為睇過不少金姐姐嘅戲，佢永遠出親嚟都搞喊人。」（盧振輝 攝）

金燕玲。（盧振輝 攝）

金燕玲都表示合作得非常順利：「終於有機會合作，從來都冇擔心過，唔使點諗就演，好舒服。」至於跟陳湛文合作，在戲中演金姐的女婿，就更覺得要跟對方學嘢：「因為我好少拍喜劇，如果拿捏唔好就好易過火，唔討好，所以我好緊張，驚做完人哋唔識笑。」結果合作得非常順利，金姐多謝陳湛文帶住喜劇節奏引領自己。

金燕玲。（盧振輝 攝）

金燕玲多謝陳湛文帶領她演喜劇節奏：「因為我好少拍喜劇，如果拿捏唔好就好易過火，唔討好，所以我好緊張，驚做完人哋唔識笑。」（盧振輝 攝）

金燕玲多謝陳湛文帶領她演喜劇節奏：「因為我好少拍喜劇，如果拿捏唔好就好易過火，唔討好，所以我好緊張，驚做完人哋唔識笑。」（盧振輝 攝）

電影以鋼管舞做主題，金姐可有興趣試玩？「直情唔啱啦，根本就應該叫我去試，都唔畀機會我，嬲到而家。」身邊家怡追問是否講真，大可能謝票時跳。所以金姐都補充一句：「見到你（家怡）又受傷又咩骨裂，都係唔好搞我喇！」

電影以鋼管舞做主題，金燕玲投訴未有機會參與表演。「直情唔啱啦，根本就應該叫我去試，嬲到而家。」（盧振輝 攝）