媽樣年華｜李幸倪為周家怡首唱主題曲　頂40度高溫戶外開唱冇死機

電影《媽樣年華》由周家怡、金燕玲、陳湛文、楊雅文及張迪文主演，胡翠兒編劇及執導，昨日（10/10）舉行首映。歌手李幸倪（Gin Lee）為電影唱主題曲，亦都有驚喜現身。《媽樣年華》故事講述周家怡飾演的家庭主婦，都一樣可以追夢，並期望以鋼管舞展現自己另一面。

今次是李幸倪第一次唱電影主題曲，除了因為故事勵志有意思，亦因為是周家怡參演。（盧振輝 攝）

Gin Lee向公司反映想唱電影歌曲 一個月內心想事成

今次是李幸倪第一次唱電影主題曲，而在收到這邀請前，自己正正在一個月前向公司反映想唱電影歌曲。「因為一首好的歌，需要畫面相輔相成，而畫面又需要歌曲襯托，令生命力及故事感更加強，殊不知講完不足一個月就收到邀請，我聽到個音樂好鍾意，再聽聽個故事，好正面勵志帶出的訊息好正面，又有周家怡主演，所以我一定要支持。」

李幸倪（Gin Lee）讚成首歌好有feel，只用了兩個多小時便錄好。（盧振輝 攝）

成首歌因為好有feel，只用了兩個多小時便錄好，至於哪一句歌詞最感動自己呢？「是沒有歌詞純粹地去la la la那段，係唱得最爽，我會幻想自己好似女主角咁，真係跳Pole Dance，終於到自己發光，做自己熱愛的事情，有種放飛自我的感覺。」那麼有感覺，又可有想過學跳Pole Dance？「有諗過但未夠膽，因為非常難，我唔怕練到周身瘀，係因為本身都多舊患，而我性格，一玩就會全情投入，因為咁而整親影響工作就唔好。」但Gin Lee補充，如果是練來在演唱會表演，她又冇問題︰「一定會盡我所能做好。」

早前Gin Lee到廣州出席草莓音樂節，自己都感到好爽，好難忘。（官方圖片）

首戰高溫下獻唱 粉絲霸頭位比自己更辛苦

早前Gin Lee到廣州出席草莓音樂節，自己都感到好爽，好難忘。「因為係第一次在咁高溫的情況下唱歌，當日相信都有40度，我係好怕熱嘅人，一熱我就好似電腦咁會死機，出發前都緊張，一直睇天氣報告，又帶備好多散熱工具，最後都順利演出，仲唱得幾勁。」Gin Lee又特別感謝粉絲，為爭取最佳位置，由朝曬到晚，比自己更辛苦。