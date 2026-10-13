《絕命毒師》男演員RJ Mitte突然離世終年34歲　去年才跟女友求婚

曾在美劇《絕命毒師》（Breaking Bad）中飾演男主角Bryan Cranston兒子的男演員RJ Mitte昨日驚傳死訊，終年34歲，消息震驚大批劇迷。

《絕命毒師》男演員RJ Mitte突然離世，終年34歲。（Getty Images）

綜合外媒報道，美國德州布朗斯維爾市警方在12日中午左右接獲緊急通報，趕抵現場時發現RJ已經死亡，目前案件仍在調查中，警方初步沒有發現涉及犯罪的跡象，確實死因尚未公布。而發言人亦發聲明宣布RJ死訊：「我們懷住極度悲痛的心情，宣布深愛的演員、慈善家，以及熱情投入身心障礙權益倡議的RJ Mitte不幸離世。」

RJ於《絕命毒師》劇中飾演Walter White Jr.而為人熟悉，他在劇中的角色與現實一樣患有腦性麻痺。（劇集海報）

RJ年幼被診斷腦性麻痺

RJ於《絕命毒師》劇中飾演Walter White Jr.而為人熟悉，他在劇中的角色與現實一樣患有腦性麻痺。雖然患病，但RJ近年仍持續演藝工作及熱心推動腦性麻痺慈善活動，離世前5日仍在宣傳新電影《Talking to Strangers》。另外，去年10月，RJ向拍拖多年的女友Kennedy Suarez求婚成功。

去年10月，RJ向拍拖多年的女友Kennedy Suarez求婚成功。（Getty Images）

Aaron Paul發聲明哀悼

RJ離世消息公布後，《絕命毒師》另一男主角Aaron Paul有發聲明哀悼：「我感到不知所措，聽到這個消息心如刀割。 RJ，我愛你，我的朋友。我們會永遠懷念你。還有，無論誰在讀這段話，請記住：『你是被愛的，你並不孤單。請永遠銘記這一點。』」