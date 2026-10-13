鯨獄逃生真人真事｜鯨口下逃脫的人　「感到黏糊糊的東西擦我臉」

電影《鯨獄逃生》（WHALEFALL）改編自美國普立茲獎得獎作家Daniel Kraus，於2023年出版的全球暢銷同名小說《WHALEFALL》。故事靈感源於一段網上瘋傳片段，兩個在海上划橡皮艇的人，幾乎被一條座頭鯨吞噬。作者由此產生了一個求生故事意念，開始接觸海洋生物專家和科學家，進行資料搜集，以確保故事有100%科學根據。而這位在鯨口下逃生的生還者，事後分享那個驚險遭遇。他表示跌落水後睜開眼一刻，只見到一片深藍和白色︰「當下感到有什麼黏糊糊的東西擦過我臉，到定下神後，才意識自己正身處鯨魚嘴裡。」

劇組特別推介大家睇4DX版，以動感、特效加多重感官體驗，令大家仿如置身鯨腹當中。（《鯨獄逃生》劇照）

製作團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr Joy Reidenberg PH.D.擔任顧問，認真了解抹香鯨的生物習性和身體結構，包括牠們的多個胃室和消化系統、胃酸的影響。（《鯨獄逃生》劇照）

吞噬過程被全程拍下

發生在2025年2月，一對來自委內瑞拉獨木舟父子運動員，當時正划過智利的巴塔哥尼亞海岸（Patagonian Coast）。事件主角是當年23歲的兒子阿德里安西曼卡斯（Kayaker Adrián Simancas），當他努力划槳時，突然感到有東西撞擊自己，一時間失去平衡翻艇。阿德里安跌落水後睜開眼一刻，眼前景象令他畢生難忘︰「只見到一片深藍和白色，當下感到有什麼黏糊糊的東西擦過我臉，到定下神後，才意識自己正身處鯨魚嘴裡。」

自知成為獵物，阿德里安一時間湧現多個疑問︰「如果牠把我吞下去，該怎麼辦？我還可以憋氣多久？自己身處的地方水深多少，浮出水面要花多少時間？」阿德里安甚至在這驚險時刻，還幽自己一默。「我幻想自己成為《木偶奇遇記》（Pinocchio）的皮諾丘，如何逃出鯨口！」結果沒多久，鯨魚便把他吐出來，他立即奮力游上水面，重拾一口難能可貴的新鮮空氣。

一對來自委內瑞拉獨木舟父子運動員，當時正划過智利的巴塔哥尼亞海岸（Patagonian Coast）。（影片截圖）

阿德里安一時間失去平衡翻艇。跌落水後睜開眼一刻，眼前景象令他畢生難忘︰「只見到一片深藍和白色，當下感到有什麼黏糊糊的東西擦過我臉，到定下神後，才意識自己正身處鯨魚嘴裡。」（影片截圖）

同行的爸爸，正在幾公尺外目擊兒子險象環生的過程，更由於橡皮艇尾部安裝了攝影機，用來記錄不斷上漲的海浪，無意中將兒子驚險一幕拍下。影片經海洋生物學家證實，片中出現的為座頭鯨（Humpback whale）。實情鯨魚甚少以人類為覓食對象，過去在人工圈養環境下襲擊人類的事故，都是出於壓力、玩弄或反撲等原因。而對阿德里安來說，這趟死裡逃生的經歷，自己有如獲「第二次生命」。

全片在片場搭建超真實巨大鯨腹，主角奧斯汀艾布斯親自潛入水中演出所有逃生場面，加上海洋實景拍攝。（《鯨獄逃生》劇照）

鯨腹內的狀況，由《少年PI的奇幻漂流》兩屆視覺特效總監Guillaume Rocheron，夥拍曾參與製作《阿凡達》系列、《魔戒》系列的頂尖特效公司Wētā Workshop 合作打造，這個班底，簡直係電影界的巨鯨級數。（《鯨獄逃生》劇照）

【專家分析】從鯨魚結構拆解 吞食人類非完全不可能

電影《鯨獄逃生》（WHALEFALL）改編自美國普立茲獎得獎作家Daniel Kraus，於2023年出版的全球暢銷同名小說《WHALEFALL》。故事靈感源於這段網上瘋傳片段，而產生的求生故事意念。團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr. Joy Reidenberg PH.D.擔任顧問，認真了解抹香鯨的生物習性和身體結構，包括牠們的多個胃室和消化系統、胃酸的影響，以至潛水工具能否在鯨腹內正常運作，以真實科學建構電影中的鯨魚世界。對於鯨魚是否有吞下一個成年人的能力？Dr.Reidenberg不排除有這可能，但至少要一頭長達18公尺以上的成年雄性抹香鯨才可以做到，「這比我們通常看到的抹香鯨要大得多。」Dr.Reidenberg說。

團隊專誠請來著名鯨魚專家Dr. Joy Reidenberg PH.D.擔任顧問，她不排除鯨魚可活吞一個成年人，但至少要一頭長達18公尺以上的成年雄性抹香鯨才可以做到，「這比我們通常看到的抹香鯨要大得多。」（《鯨獄逃生》劇照）

研究指抹香鯨最愛的獵物，包括巨型魷魚，其身長可達14公尺（含觸鬚），體重更達數百公斤。但由於從未有人能觀察抹香鯨的進食過程，不能確認牠是否會把整個獵物吞下。有人工圈養抹香鯨近親（例如︰白鯨）的研究人員指出，這些龐然大物是透過下壓喉嚨中的一塊舌骨來吸食獵物，當舌骨下壓時，它們的舌頭會向後縮回，這就像活塞運動一樣，產生一個低壓區，將水以及毫無防備的獵物全數吸入鯨魚口中，同時並擴張其喉嚨和食道的開口。此外，抹香鯨的喉頭（或稱聲帶）偏向左側，這使得牠們的喉嚨比其他巨型鯨魚寬闊得多，讓牠可吞下大型獵物。

【生存機會】活在鯨口進退兩難 「撞進鯨嘴一刻大機會已溺斃」

另一位鯨魚生物學家，CETI項目（Cetacean Translation Initiative）首席生物學家肖恩格羅（Shane Gero），讀過原著小說《WHALEFALL》，非常欣賞作者對科學原理的嚴謹考證。而他跟Dr. Reidenberg的見解亦相當接近，認為鯨魚要完整吞食人類，可能性極少，並從解剖學角度分析︰「一個身材苗條的人類，要塞進體型龐大的雄性抹香鯨喉嚨裡，尤其當穿上潛水裝備和背著氧氣筒時，體型會變得更大，這肯定行不通。」

製作人員在片場搭建真實比例的鯨腹內部環境和機關，包括兩個胃部、食道、喉部等。（《鯨獄逃生》劇照）

他又指出，即使人類能通過抹香鯨的食道，走進其體內，但存活的機會都相當渺茫。「基本上，人類被巨大的衝擊力撞進鯨魚嘴裡一刻，好大機會已經溺斃。」即使大難不死，但在鯨魚口中都不會有好日子過。「抹香鯨通常以無骨魷魚為主食，相比吞食一個穿著潛水衣的人類，這會為牠帶來窒息威脅。人類如吞下不該吞的東西時，身體都會不由自主地張開嘴巴用力咳嗽出來，抹香鯨同樣會有這種劇烈反應，但肯定會對人體造成嚴重傷害。」即使「有幸」滑進消化系統，格羅表示將是另一場浩劫的開始。「任何哺乳動物的消化系統，都不適合任何獵物生存，那裡有酸性液體和有毒氣體。」

專家強調︰抹香鯨是深海中的溫柔巨人

那麼可有萬分之一的機會，能在鯨口中逃生呢？Dr. Reidenberg指關鍵是如滑得不是太深入，仍有一線生機。「要抓住一些堅硬的東西，把自己拉向鯨魚的喉嚨。」但在鯨魚食道內，都是濕漉漉、黏糊糊、軟綿綿的內壁，沒有任何把手可借力，唯一的例外是鯨魚的聲帶，即是牠突出的喉頭，「如果他能抓住喉頭，就能把自己拉出來。」最後，Dr. Reidenberg重申抹香鯨對捕食人類毫無興趣︰「我從未見過抹香鯨有任何攻擊性，它們是深海中的溫柔巨人。」

香港求生專家提醒 海上遇襲首要保持冷靜

在香港，遇到鯨魚的機會少，但如果在海中遇到其他海洋生物襲擊，大家又應該如何自處？檸檬茶末日求生指南 版主 張清風 表示首要是保持冷靜，盡量保護自己避免受致命傷害，他更打趣說︰「人無事先做到世界冠軍！」那麼萬一真的不幸在海中受嚴重傷害，又應如何處理？「緊記盡量保持傷口乾淨，事後亦應避免潮濕，令傷口有機會出現細菌感染。」

《鯨獄逃生》（WHALEFALL）講述主角潛水員被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞，在547呎深海之中，困在漆黑幽閉的鯨腹裡面。 （《鯨獄逃生》海報）

【故事大綱】

年度最窒息驚慄鉅製《鯨獄逃生》改編自全球暢銷同名小說，見證極限鯨腹逃生！電影講述一名經歷人生低谷、幾乎放棄生命的年輕潛水員（奧斯汀艾布斯 飾），為尋找亡父（佐斯布連 飾）遺骸潛入深海，卻意外被一條長達80呎、重達60噸的巨大抹香鯨活吞。困在漆黑窒息的鯨腹中，面對只剩最後 60分鐘的氧氣倒數，他拼命逃生，卻竟在最絕望危險、最意想不到的地方，重新找到活下去的理由。最終他能否在氧氣耗盡前逃出生天？！《鯨獄逃生》將於10月15日大銀幕獻映。