拾荒法師專訪｜何超儀自資激活港產驚慄　「冇人投就自己投

電影《拾荒法師》，由彭氏兄弟執導，何超儀（何超、Josie）與力捧新人二蚊（Iman Taheri）主演，電影融合香港傳統玄幻與探案元素。香港昔日驚慄或靈異題材電影，向來是何超儀的心頭好︰「《奇門遁甲》、《殭屍先生》、《倩女幽魂》我都好鍾意。」奈何市場關係，這些電影近乎絕跡，想拍只好自己投資去拍。「我不喜歡做老闆的，但想拍的題材冇人肯投資，冇人投就自己投。」何超儀說。

鳴謝︰

髮型︰Ben Lee

化妝︰Angus Lee

場地︰Kowloon Shangri-la

電影《拾荒法師》，由彭氏兄弟執導，何超儀（何超、Josie）與力捧新人二蚊（Iman Taheri）主演，電影融合香港傳統玄幻與探案元素。（受訪者提供）

驚慄恐怖一直有市場

是個人喜好，亦是一份情懷牽引，何超儀的852電影公司，多拍驚慄及靈異題材，在香港似乎冒險，但鬼片在觀眾心目中從來地位不變。何超儀︰「全球發行商有個榜，鬼片向來都是第一位，昔日HK Horror在東南亞更是非常有名。加上這類片所花成本不多，要靠創意，我都不想一直嚇人，所以導演今次設計一個女俠形象給我。」

《拾荒法師》是講何超儀從執垃圾過程中，拾回零碎的亡魂作超渡，所以大部分戲份，都要跟死物演戲，極具挑戰性。（《拾荒法師》劇照）

《拾荒法師》是講何超儀從執垃圾過程中，拾回零碎的亡魂作超渡，所以大部分戲份，都要跟死物演戲，極具挑戰性。（《拾荒法師》劇照）

作為力捧新人，二蚊由陳子聰的御用醫生變成演員，過程要經過長時間訓練，但他原來非常享受。二蚊︰「做演員是我的夢想，令我好有動力去做，多謝何超請了詹瑞文做我演技導師， 教我一些理論，我不覺得有甚麼困難，對我來說是夢想成真的過程。」

二蚊由陳子聰的御用醫生變成演員，過程要經過長時間訓練︰「做演員是我的夢想，令我好有動力去做。」（受訪者提供）

全程與死物溝通 垃圾山大戰最辛苦

《拾荒法師》是講何超儀從執垃圾過程中，拾回零碎的亡魂作超渡，所以大部分戲份，都要跟死物演戲，極具挑戰性。而壓軸一場更在實實在在的垃圾山拍攝，更是一場大打。「導演不是整蠱我，話明主題是拾荒，最後在垃圾山拍結局是非常合理，不過那座垃圾山好勁，一路拍我一路痕，皮膚又不停出疹，生埋眼挑針，都要畫粗眼線遮住繼續拍。」

壓軸一場更在實實在在的垃圾山拍攝，何超儀︰「導演不是整蠱我，話明主題是拾荒，最後在垃圾山拍結局是非常合理，不過那座垃圾山好勁，一路拍我一路痕，皮膚又不停出疹，生埋眼挑針，都要畫粗眼線遮住繼續拍。」（《拾荒法師》劇照）

二蚊不用去垃圾山，但他的戲份都不太衛生乾淨。事緣他入劇組的第一場戲，就要被何超儀幫他開天眼，噴到一面啤酒。二蚊︰「第一個鏡頭，在中環那條隧道拍攝，拍攝前我有好多想法，諗好晒點演，但去到現場我個人空白一片，多謝Josie帶領我去演，令我拍得順利很多，亦演出那份驚嚇。」

原來被噴啤酒一幕，是以「試當真」方式拍攝。二蚊︰「導演同我講這個是試機位，非真拍，點知一來Josie就真噴，所以成個反應好真實，一Take過完成。」有此安排，因為何超儀跟導演商量過，二蚊並非白紙一張，有看好多演技書籍，個腦會一早諗好怎樣演，為免有太多演戲痕跡，所以這樣拍，結果如戲中幫他開天眼一樣，隨後的拍攝亦順利開竅。

二蚊在演技上並非白紙一張，有看好多演技書籍，個腦會一早諗好怎樣演。（《抬荒法師》劇照）

成本有限 謝君豪獻聲加持

戲中有位邪教教主角色，但一直沒有出樣，但從聲音好易辨別出是大師兄謝君豪。問到何超儀這是否一大伏線？留待下集才現真身？原來一切是美麗誤會。「一早冇諗系列式，開拍第一集時不夠資金再請演員，於是其中一位發行人就包頭包身去扮演這位邪教教主，事後有投資者問，有冇可能找影帝黃秋生聲演這個角色？我好熟秋生脾性，要佢配一個已經演好的角色，他不會理會你，所以好多謝謝君豪幫手聲演。」

電影未上畫，已經拍起續集，何超儀重申自己不是特別喜歡做老闆，「只是我想開的題材得自己想投資，冇人投就索性自己投。而擔任老闆時，可以參與製作會議，清楚知道編劇想點樣用我，對自己的演技都有幫助，亦可以加快拍攝，不用浪費片場的時間。」