前超人湯威靈曬風景照玻璃意外反射全裸　下體盡現引各方「尋鳥」

現年49歲的美國男星湯威靈（Tom Welling）憑美國超級英雄劇《超人前傳》（Smallville）中飾演「超人」而爆紅，雖然近年將演藝重心轉向獨立電影、動作片以及幕後製作，但仍擁有大批影迷。他亦經常更新社交平台分享生活點滴與影迷互動，不過日前他在酒店分享紐約街景時，玻璃反射意外曝光全裸，更露出重要部位，引發海量網民熱議兼尋原圖！

湯威靈在千禧年代飾演《超人前傳》年輕版超人「Clark Kent」。（IMDb）

湯威靈憑極其深邃的五官、迷人的藍眼睛、陽光俊朗的外型與高大健壯的身材風靡全球萬千少女，成為當時最具代表性的校園男神與青少年偶像之一。（IMDb）

玻璃意外反射Tom全裸引各方「尋鳥」

適逢《超人前傳》上映25周年，近日湯威靈與劇中眾多演員展開一系列的重聚與紀念巡迴活動。日前他趁著出席紐約活動的空檔，在擁有落地大玻璃的酒店拍下紐約標誌性的街景，並分享到IG限時動態。不過玻璃意外反射出湯威靈全裸下體盡現，該限時動態在發布後11小時才刪除，可惜相關畫面已被大批網民截圖瘋傳，並上載到社交平台X，引發網民齊齊「尋鳥」。

玻璃意外反射出湯威靈全裸下體盡現，有眼利的網民立即截圖瘋傳，而該限時動態在發布後11小時才刪除。（IG/@tomwelling）

日湯威靈與劇中眾多演員展開一系列的重聚與紀念巡迴活動。（IG/@tomwelling）

雖然圖中能明顯看到湯威靈的下體，但依然有網民表示看不清：「只看到腰和肚」、「在哪裡？」、「他用手遮住了」。有網民表示大家可以將照片的明亮度及對比度較低，就能看得見，亦有人用白色勾畫出湯的身體。另外，湯威靈在千禧年代飾演《超人前傳》年輕版超人「Clark Kent」，憑極其深邃的五官、迷人的藍眼睛、陽光俊朗的外型與高大健壯的身材風靡全球萬千少女，成為當時最具代表性的校園男神與青少年偶像之一。