劉德華投資2027賀歲片開鏡　原班人馬開工爆全片最貴片酬係佢

由劉德華投資及監製，邱禮濤執導，改編自舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》的2027年賀歲片《關於那隻烏龜的故事》今日（14/10）舉行開鏡，舞台劇原班人馬阮小儀、楊樂文（Lokman@Mirror）、梁仲恆、王耀祖、阮韻珊、倪秉郎、胡麗英齊齊亮相，新添成員金大龜「小陸」更由劉德華親自帶領出場；華仔笑指小陸是全片身價最高的一位，更即場與牠進行幽默「專訪」，不過小陸一直掛住食。

2027年賀歲片《關於那隻烏龜的故事》，今日（14/10）舉行開鏡，監製及老闆劉德華，帶領舞台劇原班人馬阮小儀、楊樂文（Lokman@Mirror）、梁仲恆、王耀祖、阮韻珊、倪秉郎、胡麗英齊齊亮相。還有新添成員烏龜「小陸」。（葉志明 攝）

劉德華當日以觀眾身份入場看這部舞台劇，殊不知看到一半已覺得故事不得了，要改編成電影。（葉志明 攝）

劉德華睇到一半已經想拍成電影版

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》在今年5月公演，當時劉德華以觀眾身份獲邀出席欣賞，殊不知看到一半已覺得故事不得了，要改編成電影。「起初去睇係純粹去支持呢班朋友，冇諗過個劇本咁好，睇到一半已經覺得唔能夠等喇，戲可以慢，行動一定要快，完咗冇耐就問佢哋願唔願意畀我哋改編，拍成電影版。」

新添成員金大龜「小陸」更由劉德華親自帶領出場；華仔笑指小陸是全片身價最高的一位，更即場與牠進行幽默「專訪」，不過小陸一直掛住食。（葉志明 攝）

問到編劇阮韻珊最初得知劉德華對自己的劇本有興趣，有何反應？「唔敢相信，係咪有人扮劉德華搞詐騙呀，直至上到佢Office見到真人先敢肯定係真。」而演員王耀祖最初也以為劉生吹水︰「以為禮貌上係咁講，我仲問佢『咁搵邊個演員呀？』劉生答咪就你哋囉，佢第一次開會仲已經諗好晒套戲點拍，我覺得太夢幻太唔真實，到今日開鏡先認定係真。」

演員王耀祖（上排左一）最初也以為劉德華吹水︰「以為禮貌上係咁講，我仲問佢『咁搵邊個演員呀？』劉生答咪就你哋囉。」（葉志明 攝）

邱禮濤開心再同華仔合作︰難得唔係搵我拍打打殺殺

問到劉德華可會客串演出？「我演出咁隻龜就唔係片酬最高喎，（可以唔收片酬？）我要畀又唔收呀？」最終半推半就下都應承有可能客串︰「逐個都有對手戲，最緊要同最貴片酬隻烏龜有對手戲。」身為老闆，更表示這套戲冇成本上限，任導演邱禮濤去拍！邱禮濤便笑指︰「話咗你知我大使啦，難得華仔唔係搵我拍打打殺殺，梗係拍啦！」

邱禮濤笑指︰「難得華仔唔係搵我拍打打殺殺，梗係拍啦！」（葉志明 攝）

電影以阮小儀任女主角，自己首次擔正可有票房壓力？「我唔係主角，掛名係女主角啦，套劇係群戲，7位同埋烏龜戲份都好平均分配，每個都係男主角女主角。另外，問到在劇中飾演同志情侶的梁仲恆與王耀祖，在電影版會否有更大膽的親熱演出時，劉德華立即搶答︰「係唔會嘅，私底下可能會，鏡頭前就唔會有，我守舊啲啦！」由於舞台劇用了張栢芝一首歌作串連，而公演期間亦不時廣邀栢芝前來欣賞，問到電影版可會再嘗試邀請她客串？導演邱禮濤就表示要保持神秘感。小儀︰「或者用返舞台劇方法，我哋開住工不停Tag佢，睇佢有冇興趣一齊嚟玩。」