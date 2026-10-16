Tesla Roadster示範誇過《狂野時速》 反地心吸力凌空越障礙著陸
撰文：許育民
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2017年，Tesla宣布推出Tesla Roadster，一部可以飛行的汽車，並預期2020年出產並接受預訂，但最終未見蹤影。9年過去，美國時間10 月15日，Tesla在德州 SpaceX 測試設施場地 SpaceX McGregor 舉行記者會，示範Roadster第二代的威力，結果該輛電動車，不單能夠在短時間內加速，更做出騰空及空中翻轉的動作，更配備冷氣體推進器，安全降落。畫面所見，真係誇張過《狂野時速》系列的任何一個畫面，更似《回到未來》的時光機。Tesla Roadster預計會於2028年投產。
今次的示範操作，可謂歎為觀止，首先Roadster沿斜坡行駛至頂部，令車輛呈倒轉位置，與地面作平行，全程就是靠車底風扇形成負壓，令車輛有足夠吸力緊貼在斜坡路面上，然後再從高空處駛出，在空中作翻轉並安全着地，效果驚人。而另一條片就在Tesla Roadster面前放置多部車輛，包括一架重型拖頭，目的是要Roadster在近距離下加速再越過所有障礙物，結果亦順利完成，現場人士無不拍案叫絕。
Roadster沿斜坡行駛至頂部，令車輛呈倒轉位置，與地面作平行，全程就是靠車底風扇形成負壓，令車輛有足夠吸力緊貼在斜坡路面上，然後再從高空處駛出，在空中作翻轉並安全着地。（IG@Tesla）
這些有如電影場面的特技示範，好比《狂野時速》的誇張，現今竟實踐出來。在《狂野時速》系列中，第七集（2015），Dom為了奪回天眼，帶著Brian飛車跨越杜拜的三棟摩天大樓！場面十分驚險，完美演繹什麼是堅離地！
另外去到《F9狂野時速》（2021），終於真係識飛仲打到上太空！故事講敵方利用衛星攻擊其他衛星，企圖控制全球的殺傷性武器，Roman與Tej開著一輛裝有火箭推進器的車飛上太空，絕對是史無前例，空前絕後！