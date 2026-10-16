Tesla Roadster示範誇過《狂野時速》　反地心吸力凌空越障礙著陸

2017年，Tesla宣布推出Tesla Roadster，一部可以飛行的汽車，並預期2020年出產並接受預訂，但最終未見蹤影。9年過去，美國時間10 月15日，Tesla在德州 SpaceX 測試設施場地 SpaceX McGregor 舉行記者會，示範Roadster第二代的威力，結果該輛電動車，不單能夠在短時間內加速，更做出騰空及空中翻轉的動作，更配備冷氣體推進器，安全降落。畫面所見，真係誇張過《狂野時速》系列的任何一個畫面，更似《回到未來》的時光機。Tesla Roadster預計會於2028年投產。

美國時間10 月15日，Tesla在德州 SpaceX 測試設施場地 SpaceX McGregor 舉行記者會，示範Roadster第二代的威力。（Tesla官方圖片）

美國時間10 月15日，Tesla在德州 SpaceX 測試設施場地 SpaceX McGregor 舉行記者會，示範Roadster第二代的威力。（Tesla官方圖片）

今次的示範操作，可謂歎為觀止，首先Roadster沿斜坡行駛至頂部，令車輛呈倒轉位置，與地面作平行，全程就是靠車底風扇形成負壓，令車輛有足夠吸力緊貼在斜坡路面上，然後再從高空處駛出，在空中作翻轉並安全着地，效果驚人。而另一條片就在Tesla Roadster面前放置多部車輛，包括一架重型拖頭，目的是要Roadster在近距離下加速再越過所有障礙物，結果亦順利完成，現場人士無不拍案叫絕。

Tesla Roadster面前放置多部車輛，包括一架重型拖頭，目的是要Roadster在近距離下加速再越過所有障礙物，結果亦順利完成，現場人士無不拍案叫絕。（Tesla官方圖片）

Roadster沿斜坡行駛至頂部，令車輛呈倒轉位置，與地面作平行，全程就是靠車底風扇形成負壓，令車輛有足夠吸力緊貼在斜坡路面上，然後再從高空處駛出，在空中作翻轉並安全着地。（IG@Tesla）

這些有如電影場面的特技示範，好比《狂野時速》的誇張，現今竟實踐出來。在《狂野時速》系列中，第七集（2015），Dom為了奪回天眼，帶著Brian飛車跨越杜拜的三棟摩天大樓！場面十分驚險，完美演繹什麼是堅離地！

雲迪素與保羅獲加在摩天大廈頂樓發現收藏目標電腦晶片的收藏級限量超跑（《狂野時速7》電影劇照）

雲迪素與保羅獲加為了奪回晶片，不惜駕着超跑衝出摩天大廈。（《狂野時速7》電影劇照）

另外去到《F9狂野時速》（2021），終於真係識飛仲打到上太空！故事講敵方利用衛星攻擊其他衛星，企圖控制全球的殺傷性武器，Roman與Tej開著一輛裝有火箭推進器的車飛上太空，絕對是史無前例，空前絕後！

Roman與Tej一同揸車上太空，簡直是匪夷所思！（《狂野時速9》電影劇照）