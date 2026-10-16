蕭芳芳受耳鳴之苦力撐護苗　難與朋友聚會︰只同陳寶珠馮寶寶聯絡

由蕭芳芳擔任會長的護苗基金，一直致力保護兒童的身心健康，今日（16/10）舉行記者會，找來天王郭富城擔任愛心大使，推廣護苗基金推出的全新幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》，引導幼兒（４至５歲），正確地認識自己的身體及尊重他人。會後蕭芳芳接受傳媒訪問，提到自己身體狀況，表示還好，只是耳朵聽力方面較嚴重，飽受耳鳴困擾，她舉例說這樣出席活動，耳朵會不知不覺接收很多雜音，「咁樣出嚟要瞓幾個星期，但為護苗就唔緊要。」

由蕭芳芳擔任會長的護苗基金，今日（16/10）舉行記者會，找來天王郭富城擔任愛心大使，推廣護苗基金推出的全新幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》。（葉志明 攝）

教識小朋友保護身體

蕭芳芳今次出席活動，是支持護苗基金的全新幼兒教育課程《愛跳舞的小甲蟲》。「我們關心幼稚園性侵，其實是講身體安全，唔係講性。呢個故仔同作者一齊諗，一隻小甲蟲鍾意跳舞，從而學識點樣保護自己身體。可以畀幼稚園小朋友學習，識得身體安全，識得保護自己身體，亦識得尊重別人身體。」

蕭芳芳親自寫信，邀郭富城擔任愛心大使。芳芳姐︰「由於故事主角小甲蟲都鍾意跳舞，所以諗起搵佢，佢一口應承，我好感動。」（葉志明 攝）

這課程早前在一些幼稚園試行，反應好好，小朋友喜歡個故事，繼而吸收到當中的內容。「就快有3000位幼兒上過呢個課程，最終希望全港幼稚園都會參與。」蕭芳芳說。至於今次邀請到天王郭富城，緣起2004年無綫電視《護苗基金星輝夜》籌款晚會，二人合作跳探戈。蕭芳芳︰「都係因為護苗基金籌款騷，我哋一齊跳隻舞，佢好好人，因為跳呢隻舞要練大半日，佢都肯陪我練，因為靚仔多數都好忙。由於故事主角小甲蟲都鍾意跳舞，所以諗起搵佢，佢一口應承，我好感動。」

蕭芳芳談到身體狀況，記者讚她狀態好好，她笑指因為化妝，看起來比較好。（葉志明 攝）

耳鳴愈益嚴重 「咁樣出嚟要瞓返幾個星期」

談到芳芳姐的身體狀況，記者讚她狀態好好，她笑指因為化妝，看起來比較好，但耳朵聽力問題則坦言不太理想。「耳仔麻麻地，咁樣出嚟一次，好多聲入咗耳仔自己都唔知，耳鳴情況會更嚴重，咁樣出嚟要瞓返幾個星期，但為護苗就唔緊要。」

因為這個病，芳芳姐不宜外出，從而扼殺了見朋友的時間。「我對唔住啲朋友，出親去見朋友，我又要返去瞓幾個星期，所以我比較少同朋友聚會，自己都覺得有啲唔係好開心，對自己好失望。」提及幾位好姊妹「七公主」，蕭芳芳︰「我有同寶珠聯絡，寶寶在馬來西亞，都有通微信，其他暫時冇聯絡。」