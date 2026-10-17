魔法師的秘密王國｜Candy@COLLAR首為動畫獻聲　「我想識飛呀！」

迪士尼繼《優獸大都會 》（Zootopia）、《魔海奇緣》（Moana ）後，又一原創鉅製《魔法師的秘密王國》（Hexed），帶你進入一個意想不到的魔法世界。電影由《魔雪奇緣》（Frozen）及《優獸大都會 》班底以魔世代少女為主角，把魔法與成長故事巧妙結合。這個有趣新奇的角色，荷里活以新晉影星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）配音，而香港粵語版便有王家晴Candy@COLLAR聲演，今次更是Candy第一次參與配音工作，為觀眾帶來驚喜。

《魔法師的秘密王國》（Hexed），由《魔雪奇緣》（Frozen）及《優獸大都會 》班底以魔世代少女為主角，把魔法與成長故事巧妙結合。（《魔法師的秘密王國》劇照）

「Frozen迷」王家晴 喜遇《魔雪奇緣》製作班底新作

《魔法師的秘密王國》的粵語配音由王家晴Candy聲演反叛少女比莉（Billie），一把全新的聲音，帶你遊歷一場驚心動魄的魔法冒險。今次亦是Candy首次參與動畫配音，當她知道電影的製作班底是《魔雪奇緣》，立刻有種被上天撮合，命中注定的緣份感覺。「細個就是喜歡《魔雪奇緣》，中學畢業公仔正是Elsa，知道電影由《魔雪奇緣》班底製作好興奮，覺得是一種緣份。」

今次亦是Candy首次參與動畫配音，當知道電影的製作班底是《魔雪奇緣》，立刻有種被上天撮合的感覺。「細個就是喜歡《魔雪奇緣》，中學畢業公仔正是Elsa，知道電影由《魔雪奇緣》班底製作好興奮，覺得是一種緣份。」（電影公司提供）

跟足角色舉動配出神髓

對於首次參與聲演，Candy坦言有點緊張，因為起初未掌握到用甚麼聲音演繹，不過更考驗她是要為角色配大量反應聲。「例如跌低啦！飛上天啦！起初不知要怎樣配，直至想到可以身體力行，跟足角色舉動，原來有了動作配合，出來的聲線就傳神得多。」Candy亦多謝配音導演的教導和示範︰「令我學到如何做到抑揚頓挫。」

這次聲演亦讓Candy一圓兒時的魔法夢。她笑言小時候經常幻想自己懂得魔法，今次為比莉配音就像夢想成真，仿如跟隨角色化身魔法師，走進《魔法師的秘密王國》的神秘國度。戲中各種新奇又意想不到的魔法，配合緊張刺激的歷險場面，都令她大感驚喜，看得嘆為觀止。

這次聲演亦讓Candy一圓兒時的魔法夢。她笑言小時候經常幻想自己懂得魔法，今次為比莉配音就像夢想成真，仿如跟隨角色化身魔法師，走進《魔法師的秘密王國》的神秘國度。（《魔法師的秘密王國》劇照）

Candy同樣羨慕電影中擁有魔法的比莉，而眾多魔法中Candy最希望自己能飛，同全港市民一樣訴求：「我想識飛呀，因為識得飛可以避免到日常塞車問題，可以直接飛去開工，我好熱愛工作！」除了工作，Candy都想借識飛這種魔法，節省一下機票使費。「近近地飛轉台灣都好似幾開心。」

性情古怪、衝動的少女比莉 (王家晴Candy@COLLAR 聲演)，意外發現自己擁隱藏已久的魔法力量，並誤闖神秘的未知魔法國度，展開一段新奇刺激的奇幻旅程。（《魔法師的秘密王國》劇照）

【故事大綱】

迪士尼繼《優獸大都會 》、《魔海奇緣》後，又一原創鉅製《魔法師的秘密王國》，帶你進入一個意想不到的魔法世界。性情古怪、衝動的少女比莉 (王家晴Candy@COLLAR 聲演)，意外發現自己擁隱藏已久的魔法力量，並誤闖神秘的未知魔法國度，展開一段新奇刺激的奇幻旅程，更被逼與嚴格謹慎的虎媽愛麗斯 (慧絲達鍾斯 聲演) 拍住上。最唔夾的母女檔竟然意想不到地攜手揭開家族秘密，改寫整個魔法世界的命運！迪士尼《魔法師的秘密王國》將於11月28日（六）大銀幕上映。