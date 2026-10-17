爾冬陞支持年輕人受霸凌要出聲　曾有男演員投訴被男導演性騷擾

電影《第四幕》由爾冬陞監製、王德健導演，馮德倫、袁澧林、胡杏兒、周秀娜主演，今日（17/10）回到主要取景地香港演藝學院，進行慈善首映。由於袁澧林不在香港，故未能出席。提到袁澧林早前在社交平台發文指在訪問及片場，受到言語冒犯及霸凌事件，導演爾冬陞就表示支持演員遇到類似的事情要主動出聲，就算年輕演員都應該釋出不滿的表情令對方知道。「一定要從表情話畀對方聽，話畀對方聽我係會反臉。」爾冬陞更透露當導演會會長時，更接過有男演員投訴被男導演性騷擾︰「男性和女性都要學識自我保護。」

電影《第四幕》，由爾冬陞監製、王德健導演，今日（17/10）帶領戲中演員馮德倫、胡杏兒、周秀娜、楊偉倫及蘇振維，回到主要取景地香港演藝學院出席慈善首映。（葉志明 攝）

提到袁澧林在受訪期間及片場，遭霸凌事件，爾冬陞坦言最常見的行為是口花花，或在應酬場合中，酒後發生不禮貌舉動。「呢個行業入面，男性和女性都要學識自我保護。」（葉志明 攝）

袁澧林控訴片場性騷擾 爾冬陞力挺年輕演員勇於表態

提到袁澧林在受訪期間及片場，遭霸凌事件，爾冬陞坦言社會上一定有這些事件發生，好難完全阻止。「這些事情，如果有證人的話，基本上是犯法，會較易處理。但如果牽涉到人的品格，道德水平，是非常難處理。我做導演的現場，就唔會有呢啲事情發生。」而最常見的行為，爾冬陞指是口花花，或在應酬場合中，酒後發生不禮貌舉動。「呢個行業入面，男性和女性都要學識自我保護。我個女11歲都已經開始要教呢方面的知識。」

袁澧林控訴片場性騷擾，爾冬陞力挺年輕演員勇於表態。（資料圖片）

爾冬陞任導演會會長曾接男星投訴男導

雖然提到性騷擾，大部分人都會聯想到女性是受害者，但爾冬陞強調男性一樣會有。「我做導演會會長時，就有位男演員，嚟投訴一位男性導演性騷擾，可惜佢唔係會員，我哋處理唔到。亦有其他投訴個案，我哋要查證再去處理，但如果事件只涉及言語上，或好輕微的事情，其實都冇辦法去處理。

爾冬陞建議年輕人用表情表達不滿 「一下子反臉係好難」

身為導演的爾冬陞，確認導演在現場是有責任，不讓同類事情發生，即使做演員拍親密戲時，也一樣要小心處理。「我做演員時非常小心，我試過有啲場面，導演要我撫摸個女演員，我會要求演員同導演一齊傾清楚先，我是非常謹慎。我們之間都講笑咁講，話拍床戲係非常辛苦，你要撐起個身體，盡量唔好令自己嘅身體或敏感部位掂到對方，係好辛苦。」

袁澧林提到加害者是資深前輩，年輕演員又應如何面對？爾冬陞坦言理解當中難處，但一定要向對方表示不滿。「要年輕人一下子反臉係好難，好多嘢要考慮，但一定要從表情話畀對方聽。初初可能會笑，但笑中要畀對方知道我係會反臉，如果對方仲有進一步行動，你要畀個表情出來。如果你一直退縮，一些品格低道德水平低嘅人，會一步一步踩埋嚟，呢個係每一個人成長過程中要學嘅嘢。」

身為導演的爾冬陞，確認導演在現場是有責任，不讓同類事情發生。（葉志明 攝）

對於現時片場的拍攝環境，爾冬陞覺得不如隨後的廣泛報道中，所講嚴重。「正如剛才Stephen（馮德倫）所講，現場係有好多工作人員，拍攝時基本上都有拍Making of。我都支持女性所有演員，受到霸凌一定要出聲，至少話畀導演聽，如果呢啲行為係導演做，你要嚟導演會搵我或者鄭保瑞。」