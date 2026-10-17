胡杏兒入讀演藝做返學生　周秀娜讚袁澧林勇敢︰我做Model都遇過

電影《第四幕》由爾冬陞監製、王德健導演，馮德倫（Stephen）、胡杏兒、周秀娜、楊偉倫（阿卵）主演，今日（17/10）回到主要取景地香港演藝學院，進行慈善首映。原來近日，胡杏兒都成為了演藝學生，修讀碩士課程，逢一、三、五都要返學，對這個地方非常親切。

胡杏兒與周秀娜，在戲中都會跟馮德倫有一段感情瓜葛。（葉志明 攝）

胡杏兒重投校園 「在小朋友面前都有個交代」

電影《第四幕》與香港演藝學院合作，不單在校園取景，當中多個拍攝崗位都有學生參與，真正做到薪火相傳。而斷想不到，原來戲中一位演員都是「演藝學生」。胡杏兒今年報讀了香港演藝學院中，由電影電視學院提供的電影製作藝術碩士課程（Master of Fine Arts in Cinema Production），重新做學生。胡杏兒︰「好親切，一樓同三樓都係我返學嘅地方，逢一、三、五都返嚟，大家都唔好恭喜我住，因為我讀part-time，要讀3年，希望可以完成。」

胡杏兒今年報讀了香港演藝學院中，由電影電視學院提供的電影製作藝術碩士課程（Master of Fine Arts in Cinema Production），重新做學生。（葉志明 攝）

第一日返學，同學見到胡杏兒出現，可會覺得是拍節目還是做客席講師？「第一日同學仔見到都好驚訝，我大佢哋廿年，個個都話睇我嘅劇長大。我都唔覺得自己大佢哋廿年，仲覺得自己好年輕，而且有咩問題，都可以請教呢班同學仔。」毅然報讀碩士課程，事緣當年大學未畢業便入行發展，現在希望嘗試下。「在小朋友面前都有個交代，我都有個學位喇，你哋都要加油。」

周秀娜表示袁澧林好勇敢，好有自己諗法。「我都有睇佢篇文，呢個係尊重嘅問題，牽涉很多範疇。」（葉志明 攝）

周秀娜讚袁澧林勇敢 「呢個係尊重嘅問題」

就同片演員袁澧林早前在社交平台發出的長文，自爆在受訪及拍攝期間受到言語冒犯，問到自發文後，兩位可有關心對方？胡杏兒︰「我都有發個Emoji畀佢，拍戲時我哋成日都傾偈，佢係個可愛女仔，我都同佢好啱傾，覺得佢好勇敢。」

周秀娜︰「我哋3個一齊會講唔停，但拍完就好少再見面。佢係好勇敢，好有自己諗法。我都有睇佢篇文，呢個係尊重嘅問題，牽涉很多範疇。其實男同女都會遇到，我做Ｍodel時都遇過，但要我逐一講出就講唔番，當時未有時候去處理。」周秀娜就表示影圈風氣比較好，所遇到的都是專業的。「大家都好專業，都好尊重我哋，合作的對手都係好好。」