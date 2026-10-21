媽樣年華｜周家怡發現有男觀眾眼濕濕　泰妹忍痛拍︰大髀內側火燒

由周家怡主演的電影《媽樣年華》，將於10月22日上映，昨晚（20/10）舉行VIP名人場，周家怡邀請一眾朋友到來支持，包括歐陽震華、黃浩然、陳家樂、湯怡、經理霍汶希（Mani）等。其中好友歐陽震華笑指周家怡每次見到自己都會失態，她明白對方所指︰「因為以前都有飲醉酒，我飲醉咗唔係鬧事，係會周圍叫人再飲多杯，周圍搵人飲。我仲試過推跌陳茂賢導演，可見我骨子裡係個男人，不過而家戒咗酒喇，大家唔會再見到我呢個狀態。」

周家怡主演的電影《媽樣年華》，昨晚（20/10）舉行VIP名人場，周家怡邀請一眾朋友到來支持。（葉志明 攝）

英皇團隊都來撐場。（葉志明 攝）

與周家怡多年好友的歐陽震華，都有到場欣賞《媽樣年華》，支持周家怡。（葉志明 攝）

周家怡主演的電影《媽樣年華》，昨晚（20/10）舉行VIP名人場，周家怡邀請一眾朋友到來支持，包括黃浩然。（葉志明 攝）

周家怡︰男仔睇戲眼濕濕真係要加分

在《媽樣年華》中飾演自己兒子的張迪文，以及戲中女朋友楊雅文（泰妹）都有出席，近日公開一條製作特輯，見到泰妹上Pole時痛到哭晒，今日問番都仍心有餘悸。「我要坐上Pole，感覺大髀內側好似輪住畀火燒一樣，真係好痛，人生都冇試過咁痛，老師仲叫我要笑。雖然辛苦，但跳Pole時身形是最靚的。」至於泰妹在《我阿爹想旅行》謝票中表演蜈蚣彈，在這邊可有更厲害表演？「咁要彈火圈，都係前輩（張家輝）叫到，侷做啦！」

在《媽樣年華》中，飾演自己兒子女友的楊雅文（泰妹），近日公開一條製作特輯，見到泰妹上Pole時痛到哭晒，今日問番都仍心有餘悸。（葉志明 攝）

在《媽樣年華》中，飾演自己兒子女友的楊雅文（泰妹），近日公開一條製作特輯，見到泰妹上Pole時痛到哭晒，今日問番都仍心有餘悸。（影片截圖）

身邊的張迪文不用上Pole，但會否在謝票時派福利表演下？張迪文立即擺戲中爸爸陳湛文上檯︰「湛文上OK呀，佢夠百厭，拍戲時都有上Pole，仲Hold到好耐呀，佢OK我OK！」周家怡又指做了多場謝票場，發現有不少男觀眾眼濕濕︰「好開心啲觀眾反應好好，男仔睇戲眼濕濕真係要加分。」

身為「媽媽」，周家怡亦不忘幫囝囝張迪文宣傳11月上映的《眾生相》，問到家怡到時見到裸露畫面會否尷尬，她立即以戲中對白回應︰「『佢有邊度我未睇過？』，我會欣賞佢演技為主。」（葉志明 攝）

戲中囝囝新作有大膽場面 周家怡︰佢有邊度我未睇過？

身為「媽媽」，周家怡亦不忘幫囝囝宣傳，提到11月張迪文主演，李駿碩導演的《眾生相》，一部題材大膽的同志電影，屆時會帶大隊，成班工作人員入場支持。問到家怡到時見到裸露畫面會否尷尬，她立即以戲中對白回應︰「『佢有邊度我未睇過？』，我會欣賞佢演技為主。」