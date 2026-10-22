任達華讚港劇組全球最好　難忘《盜墓者羅拉》取景：喺ICC飛落嚟

影帝任達華、謝君豪與伍允龍（Philip）昨日（21日）一同出席旅發局舉辦的「香港 連場好戲」啟動禮活動，三人同台接受傳媒訪問時大談香港特色電影拍攝景點，並呼籲大家多宣傳香港特有的人情味與文化。

影帝任達華、謝君豪與伍允龍三人同台接受傳媒訪問。(胡凱欣 攝)

荷里活大片留深刻印象

任達華在受訪時力推多個香港經典景點，包括永定街、九龍城寨及粉嶺法院等地。他感嘆香港電影劇組極具效率與人情味：「咁我夠膽講咧，即係我拍戲咁耐，我覺得香港啲crew係全世界最好嘅！同埋好有耐性、好包容、好有人情味，咁所以點解咁多外國片都嚟香港拍戲。」即使面對炎熱天氣，現場氣氛依然熱烈且溫馨。

任達華讚港劇組全球最好。(胡凱欣 攝)

任達華還被問到曾參與過外國電影，那一部比較有深刻印象時，他表示是《盜墓者羅拉》：「我記得喺香港拍嘅《盜墓者羅拉》，同埋Angelina Jolie喺香港拍嘅。佢搵咗啲人情味叫漁船，呢個漁船係我哋由香港以前一個小小嘅漁港，發展成一個國際大都市。佢哋將一個最基本嘅漁船個人情味拍咗出嚟，再加上喺ICC飛落嚟，咁我覺得一個人情味由最基本變成一個大都市咁飛落嚟，我諗部戲係好有意思。」

任達華難忘《盜墓者羅拉》取景。(胡凱欣 攝)

《城寨》熱潮狂吸外地客

伍允龍則透露早前在九龍寨城公園為電影展覽擔任導覽，期間遇到不少來自韓國及日本的影迷特意來港打卡：「其實我每次去嗰個公園，都見到好多遊客啊。可能喺韓國嚟日本嚟嘅，佢哋因為睇咗部戲先去嚟香港去睇，其實電影係對一個旅遊行業嚟都好緊要我覺得。」

伍允龍則透露早前在九龍寨城公園為電影展覽擔任導覽。(胡凱欣 攝)

謝君豪力推茶餐廳文化

謝君豪亦非常認同，指茶餐廳文化最能代表香港，是外地遊客來港必不可少的體驗：「茶餐廳佢哋好重要！，因為佢哋一定去個餐廳，其實因為睇電影睇好多，有時我哋好多喺餐廳做景㗎嘛，A餐、B餐嗰啲啊！食下公仔麵啊，佢哋真係好鍾意㗎喎。」謝君豪更笑言若能安排旅遊團來港，除了拍攝景點外，更一定要配搭在地茶餐廳美食，例如菠蘿包、奶茶及魚蛋等，實行「邊拍邊食」，並希望未來能有更多法庭、裁判法院等經典場景開放給大眾參觀體驗，讓旅客深度體驗香港獨有文化。

謝君豪力推茶餐廳文化。(胡凱欣 攝)

影帝驚喜跨界 任達華首度執導Supper Moment MV

任達華更首度跨界為樂隊 Supper Moment 的全新廣東歌擔任 MV 導演及監製。被問到為何有此決定時，任達華表示自己一直非常熱愛音樂，而音樂能給予他無盡的想像與創作空間。他坦言：「因為我又未拍過MTV啦，除咗係監製做埋導演啦。因為我鍾意隻歌，咁我以前都拍過短片啊，拍過《迷離夜》啦。咁MTV就第一次拍，咁我覺得係好好玩嘅件事。」