泥面人｜成功締造小丑後另一最強反派　89年《蝙蝠俠》道具成彩蛋

改編自DC漫畫人物，DC Studios製作的電影《泥面人》（Clayface）， 再次成功打破超級英雄框架，繼小丑後，拍出蝙蝠俠另一重點反派。而且今次以R級（類似香港的三級）製作，找來《有詭難言》（Speak No Evil）導演佔士華堅斯（James Watkins）執導，以身體皮肉劇痛的恐怖、心理驚慄以及復仇悲劇等元素，混合而成。不是「假恐怖」，而是 DC 宇宙從未見過的黑暗一章。（現已上映）

男主角Matt Hagen，由葛咸城街頭小子，一路爬升成為荷里活男主角。事業高峰、萬人矚目、即將獲奧斯卡提名。（《泥面人》劇照）

一次搭上黑幫頭目的女人，令他遭報復，被嚴重毀容，一夜間一無所有。（《泥面人》劇照）

故事講Matt Hagen（湯姆維斯哈里斯 飾），由葛咸城街頭小子，一路爬升成為荷里活男主角，作品更獲奧斯卡提名，年紀輕輕已登上事業高峰、受萬人矚目。可惜一次搭上黑幫頭目的女人，令他遭報復，被嚴重毀容，一夜間一無所有。意外地，Matt 尋找到一種尖端納米科技療法，奇蹟地恢復原貌，但背後隱藏的代價，是納米粒子不僅修復其臉容，更放大其內心最原始的不安與衝動，包括傷痛、憤怒、復仇慾，慢慢由最初想奪回人生，逐步走上黑暗之路。

特效化妝團隊為男主角Matt Hagen（湯姆維斯哈里斯 飾），設計了整整18個階段的實體矽膠義肢造型，再加上視覺特效延伸，幻化出高達27種變形外觀。（《泥面人》劇照）

特效化妝團隊為男主角Matt Hagen（湯姆維斯哈里斯 飾），設計了整整18個階段的實體矽膠義肢造型，再加上視覺特效延伸，幻化出高達27種變形外觀。（《泥面人》劇照）

18階段毀容實錄、27種變形劇痛式恐怖

被形容為DC宇宙「最黑暗的一章」的《泥面人》，是一部把肉體痛苦、心理崩解與復仇執念擰成一條繩索的驚悚實驗。特效化妝團隊Legacy Effects為男主角Matt Hagen（湯姆維斯哈里斯 飾）設計了整整18個階段的實體矽膠義肢造型，再加上視覺特效延伸，幻化出高達27種變形外觀。每一個階段都刻意避開漫畫反派的誇張設計，反而建立在真實醫學與皮膚病學參考之上。鏡頭更以微距拍攝眼睛、傷口與癒合皮膚的質感，放大細節，逼真到令人幾乎能嗅到氣味。

每一個階段都刻意避開漫畫反派的誇張設計，反而建立在真實醫學與皮膚病學參考之上。（《泥面人》劇照）

最令人頭皮發麻的是，這些矽膠組件全部為單次使用，每日拍攝前需耗費兩至四小時貼合於臉部，並配戴口腔配件與隱形眼鏡。男主角哈里斯表示，他選擇將這種不適感帶入表演之中：「這種痛楚，就是角色經驗的一部分。」導演更刻意營造「身體背叛自己」的原始恐懼，並非依靠突發驚嚇，而是一種緩慢滲透、離開戲院後仍揮之不去的深層恐懼。

一場希臘悲劇式的徹底毀滅

《泥面人》最狠絕的地方，在於它完全拒絕給予觀眾「他其實沒那麼壞」的安慰。Matt Hagen從葛咸城街頭一路爬升為荷里活炙手可熱的新星，即將獲得奧斯卡提名，為人善良且不忘根本。然而，黑幫頭目的行動令他嚴重毀容，殘忍奪走他的前途。走投無路之下，他接受娜奧美艾奇飾演的科學家Caitlyn所提供的尖端納米科技療法，奇蹟般地回復原貌。但奇蹟是有代價的：納米粒子不僅修復其容貌，更放大他內心最原始的不安與衝動。

男主角接受娜奧美艾奇飾演的科學家Caitlyn所提供的尖端納米科技療法，奇蹟般地回復原貌。（《泥面人》劇照）

哈里斯精準地抓住了角色核心：「Matt以為自己活在浪漫愛情喜劇裡，卻不知道他經歷的其實是一場心理驚悚。『天啊，難道我是怪物嗎？』——這就是整部片的希臘悲劇色彩。」娜奧美艾奇也表示，Caitlyn並非愛上病人，而是愛上自己的野心；兩個角色背景相似，都渴望被看見。創傷悄悄逼近，悲劇之所以為悲劇，是因為有些部分本可避免。觀眾會忍不住替主角加油，卻終究為他的下場感到失落——怪物內心，其實是一個心碎的男人。

鏡頭更以微距拍攝眼睛、傷口與癒合皮膚的質感，放大細節，逼真到令人幾乎能嗅到氣味。（《泥面人》劇照）

鏡頭更以微距拍攝眼睛、傷口與癒合皮膚的質感，放大細節，逼真到令人幾乎能嗅到氣味。（《泥面人》劇照）

放入89年版《蝙蝠俠》道具 成系列延續

葛咸城則於利物浦實景拍攝，賦予葛咸城真實的質感與歲月痕跡。製作團隊更將利物浦地標大變身：法院變醫院、碼頭變警局、隧道變下水道，連默西渡輪航線也被納入其中。攝影指導Rob Hardy更使用Digibeta新聞攝影機與35毫米菲林攝影機，配合1980年代復古鏡頭，營造出粗獷且富有質感的城市詩意。最令人驚喜的是，製作團隊在道具屋尋獲添布頓1989年《蝙蝠俠》中積尼高遜（Jack Nicholson）飾演的小丑使用過的原版咖啡桌，直接放入Matt的頂層公寓——這些彩蛋，DC迷入場時務必落足眼力。