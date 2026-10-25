《重生2》梁洛施力戰洪金寶　夥導演男友馬浴柯復仇暗黑勢力

由《怒潮》、《重生》導演馬浴柯執導兼編劇，集結梁洛施、文俊輝、洪金寶領銜主演的年度犯罪動作大片《重生2》（Go for Broke 2），日前正式發佈香港版官方海報及預告，並隆重宣佈電影將於11月全港大銀幕震撼上映！今次是導演馬浴柯，跟梁洛施公開認愛後，首度合作。

梁洛施在戲中飾演平凡母親希拉，愛子不幸淪為罪惡鏈下的無辜犧牲品，陷入極度悲痛與絕望。（《重生2》劇照）

《重生2》故事聚焦異國地下黑市，揭露一個隻手遮天、將人命當作工具的暗黑產業鏈。平凡母親希拉（梁洛施 飾）的愛子，不幸淪為罪惡鏈下的無辜犧牲品，在極度悲痛與絕望之中，她遇上同樣因黑市買賣而痛失妹妹的蘇誠（文俊輝 飾）。兩個同為至親討回公道的絕望之人，決定化身復仇者，向幕後黑手佐曼（洪金寶 飾）及其子佐克（白客 飾），父子發起以命相搏的終極清算！

洪金寶飾演幕後黑手佐曼，操控地下的暗黑產業。（《重生2》劇照）

這次電影集結實力派演員並顛覆自身過往形象演出，每一位的角色反差極大。女主角梁洛施褪去以往溫柔氣質，化身狠勁十足的復仇母親。談及對角色的理解，梁洛施直言：「我的角色希拉，是帶著傷口和蝕骨之痛去作出一生的選擇，作為一位母親，當至親被罪惡摧毀，她一定會奮不顧身去為孩子拼命！」預告中梁洛施得知至親被害後的誓言：「媽媽答應你，一定會讓每一個傷害你的人，都付出代價！」對白直接道出母愛爆發的最強殺傷力。

韓國人氣組合 SEVENTEEN 成員文俊輝，在片中則有大量高難度近身肉搏與械鬥打戲。（《重生2》劇照）

而韓國人氣組合 SEVENTEEN 成員文俊輝，在片中則有大量高難度近身肉搏與械鬥打戲，展現極強爆發力。這次文俊輝飾演身負命案與為妹妹報仇執念的「蘇誠」，這個角色游走於活命及報仇搏命兩端，是抱著「我想過死，但我必須活下去」。文俊輝感嘆道：「如果可以帶這個角色回歸平靜，我最希望他可以平平安安、簡簡單單吃一餐飯，放下一切做回自己。」

影壇大哥洪金寶這次罕有挑戰表面和善、實則陰鷙冷血的終極大反派「佐曼」，深沉計算掌控全局，演技壓迫感十足。而導演及編劇馬浴柯延續前作生猛凌厲的風格，表示今次在故事尺度、槍戰械鬥和近身肉搏上全面升級：「拍攝完電影《重生》後看了大量觀眾的評價，仔細分析了劇本和拍攝上的問題，希望這部《重生2》能夠不辜負觀眾的信任。」