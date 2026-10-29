善男信女｜鍾雪瑩自封客服熱線專家　楊偉倫拍感情戲要質問導演

電影《善男信女》由楊兩全執導，楊偉倫（阿卵）、鍾雪瑩（鍾雪）主演，二人由一單外賣由星米送錯變牛河開始，加上自己生活上的不如意事件助燃，令事情引爆至一發不可收拾的地步。現實中二人面對生活上的不爽事情，都有各自的應對方法，都是避免正面衝突，楊偉倫每每息事寧人，盡量忍讓，鍾雪瑩就會擅用客戶服務熱線，表達自己的不滿。不過講到自己喜歡星米定牛河，二人就寸步不讓，星米派的楊偉倫更因為拍攝，有機會入廚房學炒星米︰「好難，個鑊好似架車咁重，我練兩下隻手好似跛咁。」

電影《善男信女》，由楊偉倫（阿卵）、鍾雪瑩（鍾雪）主演，二人由一單外賣由星米送錯變牛河開始，加上自己生活上的不如意事件助燃，令事情引爆至一發不可收拾的地步。（葉志明 攝）

鍾雪瑩及楊偉倫，雙雙憑《善男信女》入圍金馬最佳男女主角，而鍾雪瑩更是再度挑戰影后寶座。（《善男信》劇照）

鍾雪瑩︰劇本好睇到有種追小說感覺

要數阿卵與鍾雪的合作，早在《媽媽的神奇小子》已經相遇，但未有真正交流，要去到《填詞L》，唱片監製跟新晉填詞人的一幕，令人印象難忘。來到《善男信女》，兩位都是被欽點的演員，而兩位都是因為劇本而首肯。鍾雪瑩︰「劇本非常之好睇，有種追小說追漫畫的感覺，人物及對白都寫得好好，好鍾意呢兩個角色。大家生活中一定遇過這類人，只是沒看到他們另一面，能夠釋出善意就會找到自己的生活態度。」

鍾雪瑩喜劇《善男信女》個劇本。「非常之好睇，有種追小說追漫畫的感覺，人物及對白都寫得好好，好鍾意呢兩個角色。」（葉志明 攝）

因為一份市井味，令導演早已落實由楊偉倫演出一角。「我都好鍾意呢個人物，感受到人與人之間有份善良的感受，好有意思。特別鍾意最後一幕，暫不劇透，但完全感受到人善良的氣氛。縱使角色在戲中遇到好多挫敗失落的事，但最後互相睇到對方，阿雪又令我會想去保護佢，是有這種感受。」

楊偉倫在《善男信女》中，角色首次有感情線，但竟令他反問︰「到底導演個腦諗乜？搵我拍感情戲。」（葉志明 攝）

楊偉倫在《善男信女》中，角色首次有感情線，但竟令他反問︰「到底導演個腦諗乜？搵我拍感情戲。」（葉志明 攝）

楊偉倫︰到底導演個腦諗乜？

不過同一劇本，也令楊偉倫有點費解？「我又想問︰『到底導演個腦諗乜？』搵我拍感情戲。雖然這不是一部愛情片，只是一條分支，但都是我銀幕初嘗試，好大膽。要一位相貌娟好的女士喜歡我，是一件好神奇的事，經理人都問點解搵我做？我本身都真係有反問導演，甚至在想，有冇多一兩場戲可以令觀眾再相信件事。」

面對日常不爽的事，簡單如送錯外賣，的確會令人有種怒火中燒。楊偉倫︰「好忟呀，根本冇解救方法，最多送張Coupon畀你，但我嗰刻就係想食冇得食，冇得再追回，緊接已經要開工，難免會忟憎。」鍾雪瑩就慣用手機App反應服務質素，遇上是堂食又會向老闆即時反映︰「有間我好喜歡的餐廳，麵好好食，但它提供的凍檸茶是罐裝，還要柑桔味，於是畀錢時說︰『老細，啲嘢好好食，但凍檸茶太難飲。』他覺得驚訝，原來一直冇人反映過。」雖然冇去跟進餐廳有否作出轉變，但能表達自己不滿已經目標達成。

故事的爭執由外賣出錯而起，然後中間發生的事不停將矛盾深化，直至一發不可收拾的地步。（《善男信女》劇照）

鍾雪瑩客服熱線專家 「撳幾多個1字可跟客務主任通話都記得」

此外，鍾雪瑩是一位熱衷打客戶服務熱線的人。「好多熱線已經熟到撳幾多個1字，再撳8字就可以跟客務主任通話。」當中不一定是投訴，可以是表達用家感受，以提升對方競爭力。不過鍾雪就表示多數接聽電話的，都表現得好頹。「證明很多人在生活中都找不到熱情，或有不被認同的感覺，所以當我表達完自己的意見，都會反問對方︰『你係咪好攰？』對方會由好惡的聲線變得驚訝，最後我會說︰『祝你有愉快的一天，加油！』便收線。朋友反指我這樣疑似在暗串對方，希望有收過我電話的不要誤會，我是釋出關心的善意。」

鍾雪瑩是一位熱衷打客戶服務熱線的人。「好多熱線已經熟到撳幾多個1字，再撳8字就可以跟客務主任通話。」（葉志明 攝）

問到楊偉倫及鍾雪瑩兩人，到底是星米派還是牛河派？鍾雪瑩︰「牛河！我係河粉派，如果有星洲河就好。」楊偉倫就力撐︰「星米！」剛好二人對立。（葉志明 攝）

口味二揀一 星米定牛河？

爭執的源頭是由星洲炒米送錯變乾炒牛河，問到兩位本人，到底是星米派還是牛河派？鍾雪瑩︰「牛河！我係河粉派，如果有星洲河就好。」楊偉倫︰「即係炒貴刁，你鍾意食河粉，但又喜歡星米的味。我就鍾意星米，炒米粉係好食過河粉。」

因為拍攝，阿卵更有機會入到廚房學炒星米，感覺如何？「個鑊好似架車咁重，我練兩下隻手好似跛咁。之後都有練下沖奶茶，但都練得未夠完整，睇Playback真係唔似，會影響說服力。」所以最後部分鏡頭都是由手替處理。

鍾雪瑩是河粉派，最理想是炒貴刁，即是暗撐星米。（香港01資料圖片）

楊偉倫揀星米︰「炒米粉係好食過河粉。」（香港01資料圖片）

鳴謝

化妝︰Yannis Yip（楊偉倫）、Vanessa Wong（鍾雪瑩）

髮型︰Louis Tse@ number8salon（楊偉倫）、Hillnex Lee（鍾雪瑩）

服裝︰ONS from kapok（楊偉倫）