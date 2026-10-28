善男信女｜楊偉倫演親密戲感尷尬　鍾雪瑩望跟《阿爹》一樣過千萬

電影《善男信女》昨晚（27/10）舉行首映，戲中男女主角楊偉倫（阿卵）及鍾雪瑩在戲中是一對鬥氣冤家，由本應陌生鬥到你死我活，為保持這份陌生感覺，兩位最初在片場都沒有太多交流，令出來效果更逼真。而兩位下月便要雙雙出戰台灣金馬獎，由於全片獲9個提名，一班台前幕後又可以聚首，當去一趟旅行。

《善男信女》首映禮，左起︰導演楊兩全、演員楊偉倫、鍾雪瑩、彭秀慧、伍詠詩及甄玉如。（盧振輝 攝）

楊偉倫、鍾雪瑩做起海報的敵對動作。（盧振輝 攝）

對於楊偉倫，今次在戲中會有大突破，就是跟演員甄玉如（Amy）有感情線，還會有親密戲。「對我嚟講係好親密，有擁抱，真係好難呀，有個女仔在拍攝時肯畀我擁抱。」雖然講到求之不得，但現場阿卵都表現得相當尷尬。「要點攬都真係要交代清楚，Amy好信任我，令我冇咁大壓力。」

鍾雪瑩笑言與楊偉倫拍親密戲，觀眾都未必想睇。（盧振輝 攝）

一直未能獻出熒幕初吻的阿卵，可有想過想贈予哪位？「麥東啦（麥沛東），會舒服啲。」至於身邊的鍾雪瑩呢？阿雪︰「我同佢做呢啲戲觀眾未必想睇，而家呢個關係算幾好。」當《我阿爹想旅行》票房破千萬仍在上畫中，這部《善男信女》亦已經上畫，鍾雪瑩都希望兩片可以互相謝票，帶旺市道。

楊偉倫講起下月可以台前幕後一同出發去台灣，都非常期待。（盧振輝 攝）

下月22日將舉行金馬獎，《善男信女》以港片最多提名，9個出戰。屆時一眾台前幕後齊齊整整出發。楊偉倫︰「係呀，9個獎項提名，有導演、剪接、造型，成班人當去旅行都開心。」兩位更獲安排與阮經天一齊主持座談會，問到阿卵的國語水平如何？「『未問題，聽不懂』，我會用有限嘅資源，去表達無限嘅內容。」