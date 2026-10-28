你的保安李寶安｜麥沛東提名過金像影帝　事業低潮感激伴侶撐生計

由李尚正、盧頌恩、麥沛東主演，何爵天執導的全新HoyTV處境劇《你的保安李寶安》，首播便一鳴驚人，最高收視衝上9.4點，連帶一眾演員都成為話題人物。其中飾演廢青保安「麥峰」的麥沛東（麥東），憑藉幽默滑稽且極具層次的表演搶盡風頭，再次成為全城熱話。而在第三集，他面對太子爺扮平民打工，又指自己是因為讀戲劇故使用方法演技，他嗤之以鼻，指對方吹水，還爆一句︰「唔通我又話自己提名過金像獎影帝？」事實上，他在2022年度，第四十屆香港電影金像獎中，就憑《正義迴廊》唐文奇一角，提名影帝！



麥沛東在第三集《你的保安李寶安》中，笑言自己提名過金像獎影帝，事實上他在第四十一屆香港電影金像獎的確憑《正義迴廊》提名最佳男主角。（《你的保安李寶安》影片截圖）

畢業於演藝 任5年全職舞台劇演員

麥沛東畢業於香港演藝學院戲劇學院，透過專業訓練有扎實的基本功，但他的演員夢並非一帆風順。2014年畢業於演藝後，曾加入中英劇團擔任全職演員，5年的舞台劇實戰訓練，令他進步神速，尤其現場及一氣呵成的演出都冇難度，奠定了他日後加入影圈的雄厚根基。

麥沛東是家中獨子，長大後曾多次投考演藝學院不成功，但母親仍然全力支持，最後順利入讀更成功畢業。（麥沛東IG圖片）

胡子彤、馮皓揚（少年版蘇樺偉）、楊偉倫以及麥沛東在《媽媽的神奇小子》中是隊友。（電影劇照）

月入2000元難撐生計想過放棄

可惜在他選擇跳出舞台覓新發展時，就遇上疫情，給他沉重的一擊，在影視行業幾乎停擺下，麥沛東面臨「無工開」的日子，試過一個月只有2、3000元人工，在最艱難的時刻曾想過放棄轉行，幸得當時女朋友，現為太太在經濟與精神上的支持，她一句︰「你繼續啦！你只是等待機會，唔得有我頂住。」令麥沛東大為感動之餘，更咬緊牙關撐下去。

在最艱難的時刻，麥沛東曾想過放棄轉行，幸得當時女朋友，現為太太在經濟與精神上的支持，令他咬緊牙關撐下去。（網上圖片）

在最艱難的時刻，麥沛東曾想過放棄轉行，幸得當時女朋友，現為太太在經濟與精神上的支持，令他咬緊牙關撐下去。（網上圖片）

就在最艱難的日子下，在好兄弟楊偉倫的極力推薦下，麥沛東獲監製翁子光與導演何爵天賞識，演出電影《正義迴廊》中智障幫兇唐文奇。這個角色極其複雜，既要表現出心智不全的純真，又要在正邪之間展現令人毛骨悚然的冷血感，而一句「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」更成為經典對白及熱門Meme圖。

麥沛東獲監製翁子光與導演何爵天賞識，演出電影《正義迴廊》中智障幫兇唐文奇。（《正義迴廊》劇照）

麥沛東獲監製翁子光與導演何爵天賞識，演出電影《正義迴廊》中智障幫兇唐文奇。（《正義迴廊》劇照）

更令人振奮是麥沛東憑《正義迴廊》，於第四十一屆香港電影金像獎中，入圍最佳男主角，與好友楊偉倫《正義迴廊》、校友張繼聰《窄路微塵》、影帝黃秋生《白日青春》及劉青雲《神探大戰》爭獎項，雖然最後由劉青雲勝出，但可以得到提名已經是一大肯定。

《正義迴廊》中一句「屈我啦！屈我啦！我冇問題㗎！」更成為經典對白及熱門Meme圖。（《正義迴廊》影片截圖）

作品亦令他在《第46屆香港國際電影節》中，成功摘下火鳥大獎的「新秀電影競賽（華語）– 最佳男演員」殊榮。（網上圖片）

而這部作品亦令他在《第46屆香港國際電影節》中，成功摘下火鳥大獎的「新秀電影競賽（華語）– 最佳男演員」殊榮，隨後更勇奪亞洲電影大獎的最佳新演員。從無人問津的舞台劇演員，到屢獲獎項的肯定，麥沛東用實力證明自己的價值。而在《你的保安李寶安》的搞笑演出，更為他帶來入屋之路，拓闊自己的觀眾層。