邱士縉為缺席婚禮兄弟解畫　AK當日有工作：大家都有良好溝通

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley），早前與拍拖9年的女友李炘頤（Alina）拉埋天窗，並於印尼峇里島完成浪漫婚禮。今日（28/10）Stanley出席《我阿爹想旅行》坐千望億慶功宴，談到婚禮有不少難忘回憶，自己都喊好多次。

邱士縉（Stanley），早前與拍拖9年的女友李炘頤（Alina）拉埋天窗，並於印尼峇里島完成浪漫婚禮。（葉志明 攝）

談到「魯金花」（魯庭暉、金廣誠、花姐黃惠君）難得重聚，Stanley都非常感動，特別是魯生因工作經常飛，都冇預到他可以出席。「佢係我入行到而家呢刻，都係好重要好重要嘅人，之前畀太多機會我，即使而家唔同公司，都好希望佢會出席，所以我一知道要搞就第一時間搵佢。」至於魯生激瘦，Stanley都不感意外，因為一直都有聯絡：「我睇住佢慢慢瘦，知佢每日都做運動。」

對於魯生可以出席婚禮，Stanley非常感動：「佢係我入行到而家呢刻，都係好重要好重要嘅人。」（葉志明 攝）

最後MIRROR差5位兄弟未有出席，會否感到遺憾？「佢哋一早都有同我講，我當時每一位都有邀請，佢哋都有同我講要做嘢，呢個當然明白，但每位都有送上祝福和禮物，好似Ian都要開騷，要做嘢都冇辦法。」

至於有網民指出AK前後幾天都有去睇騷，似是正在放假。「咁其實AK下晝要做嘢佢冇講，總之唔係外界所諗，大家都有良好嘅溝通，唔係我唔鍾意佢所以唔請佢，只能講好無奈，大家只會想聽自己想聽嘅嘢，我解釋完都冇用，係咪真事我哋12個人會知。最後我只能講句，大家都係好真誠咁送上祝福。」