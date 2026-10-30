「X教授」柏德烈史釗活逝世享年86歲　《復仇者聯盟5》成最後演出

在荷里活電影《變種特攻》（X-men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。其經理人對外發表聲明，指出柏德烈晚年，患有阿茲海默症和路易體認知障礙症，已抗病了一段時間，並感激他為演藝界奉獻了一生。而他最後演出的電影《復仇者聯盟︰末日降臨》（Avengers: Doomsday），香港將於12月16日上映，在戲中同樣飾演經典角色「X教授」。

在荷里活電影《變種特攻》（X-men）系列中，飾演「X教授」Professor X 的英國男演員柏德烈史釗活（Patrick Stewart），美國時間10月28日在洛杉磯家中逝世，享年86歲。（2000年《變種特攻》劇照）

2000年推出第一部《變種特攻》時，飾演老X教授以及老磁力王的柏德烈史釗活（Patrick Stewart）以及伊恩麥基倫（Ian McKellen）都將近60歲。（《變種特攻》劇照）

晚年跟阿茲海默症抗戰

柏德烈的經理人在聲明中寫道︰「我們懷著無比悲痛的心情宣布，柏德烈史釗活爵士，昨日在洛杉磯家中去世，他摯愛的妻子桑妮一直悉心照料他。他與阿茲海默症和路易體認知障礙症抗爭了一段短暫而令人動容的旅程。」

聲明又講到柏德烈是在家人和朋友的溫暖懷抱下離世，現場還充滿音樂、祈禱聲、淚水及歡笑聲。最後亦感謝他為大家奉獻了一生。「 他臉上那份平靜安詳和沉思的神情，我們將永遠珍藏下來，那是無可比擬的永恆見證。」

柏德烈史釗活飾演的「X教授」深入民心。（《變種特攻》劇照）

橫跨舞台劇、電視與電影界超過60年

柏德烈史釗出生於1940年英國約克郡，1960年代正式出道投身演藝界。憑著其深厚的古典戲劇功底，橫跨舞台劇、電視與電影界超過60年，成為全球觀眾心中不可替代的影壇泰斗。他於1966年加入享譽全球的皇家莎士比亞劇團（RSC）。接近二十年的生涯，演繹過無數莎翁經典角色，奠定了他在英國戲劇界的崇高地位，並曾榮獲英國舞台劇最高榮譽︰羅蘭士奧利花獎的肯定。

1980年代，柏德烈史釗活進軍美國荷里活，參與經典科幻劇集《新星空奇遇記》（Star Trek: The Next Generation），飾演企業號艦長，因而迎來事業的重大轉捩點。到2000年，他演出漫威漫畫改編的《變種特攻》「X教授」一角，成功開闢全球年輕觀眾群。而他最後演出的電影《復仇者聯盟︰末日降臨》，亦是飾演經典角色「X教授」，電影將於12月16日香港上映。

柏德烈史釗活曾說過2017年上映的《盧根》給予「X教授」最好的結局。想不到去到2026年，會再次演繹。（電影截圖）