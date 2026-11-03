李佳芯大懵以為《三代同糖》播完：依家好似已經唔係⋯⋯

香港免費電視市場近期再開大戰！HOY 首部原創處境喜劇《你的保安李寶安》首播錄得高達 9.4 點的高收視創下紀錄，吸引不少劇迷關注。然而，劇集隨後後勁不繼，電視收視大幅回落至 4.9 點。面對這股電視熱潮，無綫電視（TVB）前總經理曾志偉受訪時，以「放煙花」形容單一節目突爆高收視，引起網民熱議。

李佳芯與Amy Lo出席首映禮。（盧振輝攝）

談三大電視台爭收視

李佳芯（Ali）今晚（3/11）出席電影首映禮接受《香港01》訪問時，亦談及有份參演的 ViuTV 新劇《悠長假期》即將首播，三大電視台爭收視、Ali 表示：「我都覺得都算係一個正面嘅消息嚟嘅，即係始終多啲人睇電視，係睇本地嘅電視劇啦。雖然係話『戰爭』，但其實本身多啲人支持本地劇集都係一件好事嚟嘅。同埋唔係叫多啲人關注返本地嘅劇集咩？所以都係一件好事嚟。」

李佳芯透露有睇《你的保安李寶安》劇集花絮。（盧振輝攝）

李佳芯坦言不懂評《三代同糖》

被問到有否收看《你的保安李寶安》劇集？Ali 表示自己一直有留意：「我有睇花絮，我所有嘢都有睇嘅，睇花絮囉！因為呢排完咗外景之後就綵排同埋宣傳，我冇時間坐定定睇晒一套劇，但全部我都有留意囉，啲精彩片段我都會睇返。（三代同糖有冇留意？）有有有。（兩者分別？）哇，我唔識評啊！我點會識得評佢哋嘅分別。我只係知道……依家唔係『三代同糖」啦！依家好似已經唔係。（仲係！）都仲係咩？佢轉咗唔係 AI ！（你脫節咗！）無辦法啦，因為我已經消失咗去拍劇兩個月啦，跟住就宣傳囉，都冇停過！」