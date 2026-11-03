第四幕｜被胡杏兒戲中真打留掌印　馮德倫怕改成舞台版晚晚被人摑

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演，王德健導演，爾冬陞監製的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映，11月6日生日的杏兒獲劇組送上驚喜，即場切蛋糕慶生，問到生日願望︰「梗係電影票房大賣！」而去到本周五正日，杏兒將在學校中過生日，因為她正在演藝學院進修碩士課程。

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）

11月6日生日的杏兒獲劇組送上驚喜，即場切蛋糕慶生，問到生日願望︰「梗係電影票房大賣！」（葉志明 攝）

胡杏兒真打掌摑留手印

提到拍戲的難忘場面，杏兒立即想到有一幕要怒摑馮德倫。胡杏兒︰「我好心痛呀，咁俊俏臉孔被我打，我唔忍心，打落去嗰下我係嚇親自己，因為好大聲，塊臉仲有手掌印，拍呢啲戲，永遠打人係緊張過被人打。」

至於Stephen當時也呆了一呆，但原來是他要求杏兒大力摑過來，務求一Take過。「大家事前有傾過，希望一Take過拍完，唔使打多次，我就叫佢兜巴星埋嚟，點知佢真係兜巴星埋嚟，係好好，可惜佢個人太仁慈，打完唔記得講句對白，就問我有冇事呀？有冇事呀？好在最後呢幕都用到。」周秀娜笑言在休息室都聽到聲，也出來八卦發生甚麼事。

馮德倫要求胡杏兒大力摑過來，務求一Take過。「大家事前有傾過，希望一Take過拍完，唔使打多次。」（葉志明 攝）

周秀娜笑言在休息室都聽到聲，也出來八卦發生甚麼事。（葉志明 攝）

改編成舞台劇晚晚慘被摑？ 馮德倫︰咁會好多人爭做佢個角色

電影《第四幕》以舞台劇做故事背景，幾位演完之後，可有對演舞台劇有興趣，想試一次？馮德倫︰「我個角色係需要去學點去做一個舞台劇演員，兼一個舞台劇導演，體會完理解多咗，自己係有興趣。」胡杏兒就一向覺得舞台劇好好玩，一Take過冇NG最為挑戰，同時又好有壓力。「希望有機會啦，或者呢套戲都可以改編番做舞台劇版。」即是馮德倫會晚晚被胡杏兒摑。馮德倫︰「咁會好多人爭做佢個角色，咁多年積落咁多。」

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）

合體萬人迷碧咸拍片引瘋傳

早前，馮德倫有機會跟萬人迷碧咸見面拍片，問到可有機會合作拍《老馮日記》？「Sir Beckham喎，邊會咁易搵到。《老馮日記》係需要一啲演員，願意去搞下笑，自嘲一下，我唔係好知邊啲人肯，摸唔清就唔敢立亂去搞笑。」然後身邊的杏兒和娜姐都舉手表示有興趣。

10月11日NBA賽有馮德倫，他在現場偶遇碧咸（David Beckham），二人同框自拍短片。（IG@stephenfungbible）

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）

由馮德倫（Stephen）、袁澧林（Angela）、胡杏兒、周秀娜主演的電影《第四幕》，今日（3/11）舉行首映。（葉志明 攝）