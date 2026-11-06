栢天男爆老闆黃百鳴出獄後近況 ：聽佢家人講而家健康咗好多

鄧麗欣、周秀娜、江𤒹生（AK）、栢天男（Adam）等人昨日（5日）出席電影《大分瓶》首映禮，栢天男在戲中飾演一個有很多女朋友及老婆的渣男，他直言這是一個很大的挑戰，因為自己沒有這方面的經驗。在戲中，他更與鄧麗欣（Stephy）有一場車震戲，他坦言非常緊張，而他亦大爆老闆黃百鳴出獄後的近況。

栢天男演終極渣男大嘆難搞

栢天男在電影中飾演一個有很多女朋友及老婆的渣男，他表示：「多情嘅，唔係好識諗嘅男士，我覺得世界上係有一啲咁嘅人嘅，佢哋係唔係太過負責任嗰啲角色。呢個要好投入先至可以做到，我覺我睇劇本時候，唔係話你可以有幾個女朋友，幾個老婆，然後有幾個細路，幾頭家，你點manage成件事啊？係好難搞。」

栢天男演終極渣男大嘆難搞。(葉志明 攝)

與鄧麗欣車震好緊張

在戲中，栢天男與伴侶有不少激烈親熱場面，他指：「唔同地方啊！車啊、海灘啊。」有一場車震戲，是他與Stephy在跑車上拍攝，他表示很難拍，因為跑車地方已經小：「個攝影師又要入埋去，燈光又要入埋去，好彩係開篷車嚟㗎啫。」

栢天男與鄧麗欣車震好緊張。(葉志明 攝)

爆黃百鳴出獄後變健康開心

栢天男的老闆黃百鳴早前出獄，栢天男被問到他的近況：「我聽家人講，佢就健康咗好多，開心咗，其實都開心啦，梗係開心啦佢出返嚟。」他亦表示，暫時未有機會與黃百鳴見面：「現階段因為有嘢做，所以就冇見到，我覺得佢哋應該唞下啦。」相信他需要時間休息：「大家都好關心佢嘅，只會越嚟越好啦。」

栢天男爆老闆黃百鳴出獄後近況。(葉志明 攝)

AK突爆自己有資格做爸爸

AK在首映時更大爆自己有資格做爸爸，隨即引起很大的反應，他笑指：「我覺得係可以有機會嘗試挑戰下嘅，即係佢細個做錯事唔小心有個小朋友嗰啲，我覺得係可以嘗試下挑戰呢啲角色。」被指戲中「小朋友」已經20歲，他隨即搞笑地說：「驗吓好喎，未必係我㗎喎，咁就笑片嚟㗎啦喎嗰套。」

AK突爆自己有資格做爸爸。(葉志明 攝)

AK發生咩事要除衫。(葉志明 攝)