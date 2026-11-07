穀雨｜50歲張頌文喊同齡李小冉「岳母」娶差21歲張雪迎爆利益婚姻

由張頌文主演的懸疑涉案劇《穀雨》（內地官方簡體劇名為《谷雨》），正於央視八套及優酷熱播。劇集一開播隨即引發全網熱烈討論，焦點落在50歲實力派男星張頌文與29歲女星張雪迎飾演的夫妻檔身上。兩人現實中年齡相差21歲，劇中同框被網民形容宛如「父女」，更令觀眾嘩然的是，與張頌文同齡的李小冉在劇中飾演張雪迎之母，迫使張頌文在鏡頭前不得不稱呼同齡的李小冉一聲「岳母」，被網民封為「超級加輩」。



由張頌文主演的懸疑涉案劇《穀雨》（內地官方簡體劇名為《谷雨》），正於央視八套及優酷熱播。（微博@電視劇穀雨）

入贅婚姻暗藏利益算計 老夫少妻非關愛情

劇中張頌文飾演心機深沉的入贅反派周海洋，張雪迎則飾演其妻子林如意。這段看似懸殊的「老夫少妻」組合，本質上是一場冷酷的利益綑綁。當年周海洋為尋妻來到春江，被李阿紅看中其印刷專長，以替其尋找失蹤妻子為交換條件，將他引入假發票的生意，其後與林如意結婚，林如意則在家族偏門生意與是非道義之間搖擺不定。兩人關係充滿試探、隱瞞與拉扯，兩人是命運利益共同體，毫無半分甜蜜愛情成分。

劇中張頌文飾演心機深沉的入贅反派周海洋。（微博@電視劇穀雨）

《穀雨》劇中張雪迎則飾演張頌文妻子林如意。（微博@電視劇穀雨）

周海洋為尋妻來到春江，被李阿紅看中其印刷專長，以替其尋找失蹤妻子為交換條件，將周海洋引入假發票的灰色生意。（微博@電視劇穀雨預告片截圖）

周海洋被李阿紅看中其印刷專長，以替其尋找失蹤妻子為交換條件，將周海洋引入假發票的灰色生意。（微博@電視劇穀雨預告片截圖）

21歲年齡差 同框被嘲「父女」

張頌文生於1976年，張雪迎則生於1997年，兩人足足相差21歲，同框搭檔夫妻一度被部分觀眾調侃為「父女」。然而隨著劇情展開，這組看似突兀的選角卻獲得不少好評。在1990年代內地小城市的複雜家族關係中，為了家族財產或入贅聯姻，輩分與實際年齡出現落差的情況在現實中屢見不鮮，劇集設定反而增添了寫實色彩。有劇迷指出：「差21歲演情侶，換別的劇早被罵脫離現實，但《穀雨》這段年齡差偏偏緊扣90年代小城市入贅，輩分和年齡本就倒錯的劇情設定。」

張頌文生於1976年，張雪迎則生於1997年，兩人足足相差21歲，同框搭檔夫妻一度被部分觀眾調侃為「父女」。（微博@電視劇穀雨）

張雪迎生於1997年，張頌文與張雪迎足足相差21歲，同框搭檔夫妻一度被部分觀眾調侃為「父女」。（微博@電視劇穀雨）

在1990年代內地小城市的複雜家族關係中，為了家族財產或入贅聯姻，輩分與實際年齡出現落差的情況在現實中屢見不鮮。（微博@電視劇穀雨）

超級加輩 同齡喊岳母

全劇最具戲劇張力的看點，莫過於張頌文與李小冉的「超級加輩」對手戲。李小冉飾演林如意的母親李阿紅，亦即周海洋的岳母。現實中李小冉（1976年5月8日生）與張頌文（1976年5月10日生）同於1976年5月出生，彼此生日僅差2天，但在鏡頭前張頌文必須畢恭畢敬向這位同齡搭檔喊一聲「岳母」。有網民留言：「2位50歲，1位29歲，在一起起初還以為認錯人。」

全劇最具戲劇張力的看點，莫過於張頌文與李小冉的「超級加輩」對手戲。（微博@電視劇穀雨預告片截圖）

李小冉飾演林如意的母親李阿紅，亦即周海洋的岳母。（微博@電視劇穀雨）