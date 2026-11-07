古天樂傳進軍內地網劇市場　因《狩謊》相隔19年與馬楚成再合作

影帝古天樂工作量驚人，除密密拍戲拍廣告，近年更開埋演唱會，來年大年初一至三仲去到美國拉斯維加斯登台，名副其實的「吸金達人」。與此同時，古生亦繼續開闢新工作，除了早前客串由成毅主演的重頭劇集《狩謊》，近日更傳出會首度進軍內地網絡劇市場，與《東京攻略》（2000）、《夏日的麼麼茶》（2000）導演馬楚成聯手合作，這亦是二人繼電影《生日快樂》（2007）後，相隔約19年再度合作，令不少劇迷期待。

古天樂向來工作量驚人，除密密拍戲拍廣告，近年更開埋演唱會，來年大年初一至三仲去到美國拉斯維加斯登台。（資料圖片）

古天樂驚喜客串劇集《狩謊》，與同劇的歐陽震華繼1997年無綫劇《美味天王》後再度同框合作。（小紅書圖片）

因衛詩雅受傷意外促成二人再合作

據知，這部內地投資的新網劇，將以港產片最拿手的警匪為題材。促成今次古生與馬導相隔近20年再合作，契機源於劇集《狩謊》。由於該劇在拍攝時，衛詩雅在片場發生意外嚴重受傷，令製作進度受阻嚴重超時，演員檔期混亂。當時身在北京的監製馬楚成見狀，便率領多位導演來港幫手，加速埋尾，結果順利完成。

古天樂近日被拍到，在街上有拍攝工作。（網上圖片）

古天樂近日被拍到，在街上有拍攝工作，身邊為阿嬌鍾欣潼。（網上圖片）

正正因為今次拍攝，令古馬二人廿年後再聚，更在交流雙方工作大計時，發現有合作機會而促成。有指馬楚成有見香港電影工作人員開工不足，故今次製作會爭取更多機會在香港開工。事實上，早前《狩謊》亦成功爭取在港取景拍攝。