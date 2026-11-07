魔法師的秘密王國｜4大必睇原因　全新原創魔法故事牽動母女情

迪士尼全新原創魔法故事《魔法師的秘密王國》（HEXED）將於11月28日上映。以反叛少女為主角，把魔法與成長故事巧妙結合，加上連場動作和冒險，帶你進入一個前所未見最Cool的魔法世界！廣東版更找來Collar成員Candy（王家晴）配音。現跟大家細數4大必睇理由，為這場魔法之旅預熱。

《魔法師的秘密王國》故事講叛逆少女比莉意外發現自己擁有隱藏已久的魔法力。（《魔法師的秘密王國》劇照）

叛逆少女變身超能女巫

《魔法師的秘密王國》故事講述叛逆少女比莉，意外發現自己擁有隱藏已久的魔法力量，由此誤闖神秘的未知魔法國度，更被逼與虎媽愛麗斯拍住上，最唔夾的母女檔意想不到地攜手揭開家族秘密，改寫整個魔法世界的命運！

最唔夾的母女檔意想不到地攜手揭開家族秘密，改寫整個魔法世界的命運！（《魔法師的秘密王國》劇照）

最Cool最好玩的魔法世界

電影中的「喀斯」魔域超越想像豐富多變，各式最Cool最好玩的魔法層出不窮，加上以三眼厭世貓為首的一眾萌寵助陣，一定要去戲院全情投入這段與別不同的魔法大歷險！

在魔域世界中，有三眼厭世貓為首的一眾萌寵助陣，帶來與別不同的魔法大歷險！（《魔法師的秘密王國》劇照）

Candy@COLLAR首度為動畫配音

廣東話配音版有COLLAR成員Candy（王家晴）聲音增值！首度為動畫配音的Candy，入型入格化身魔法少女，為角色注入同聲同氣的青春能量，為本地觀眾帶來全新驚喜！

「Frozen迷」王家晴 Candy@COLLAR，首度為動畫獻聲，反差聲演反叛少女比莉。（官方相片）

奧斯卡與金球級女星聲音鬥戲 英語版有聲有色

原裝英語版請來《罪人們》(Sinners) 金像提名女星希莉辛菲 (Hailee Steinfeld) 聲演少女女巫，以及大熱劇集《黑鏡》(Black Mirror) 金球獎提名女星慧絲達鍾斯 (Rashida Jones) 聲演虎媽，兩位好戲之人聲音鬥戲同樣有聲有色！

這次聲演亦讓Candy一圓兒時的魔法夢。她笑言小時候經常幻想自己懂得魔法，今次為比莉配音就像夢想成真，仿如跟隨角色化身魔法師，走進《魔法師的秘密王國》的神秘國度。（《魔法師的秘密王國》劇照）

【故事大綱】

迪士尼繼《優獸大都會》、《魔海奇緣》後，又一原創鉅製《魔法師的秘密王國》，帶你進入一個意想不到的魔法世界。性情古怪、衝動的少女比莉 (希莉辛菲 聲演)，意外發現自己擁隱藏已久的魔法力量，並誤闖神秘的未知魔法國度，展開一段新奇刺激的奇幻旅程，更被逼與嚴格謹慎的虎媽愛麗斯 (慧絲達鍾斯 聲演) 拍住上。最唔夾的母女檔竟然意想不到地攜手揭開家族秘密，改寫整個魔法世界的命運！迪士尼《魔法師的秘密王國》將於11月28日大銀幕上映。