《Signal 2》12月播出趙震雄醜聞解封　tvN放棄AI換臉保留原畫面

韓國經典懸疑劇集《Signal》於2016年播出時，憑懸疑及穿越劇情而大受歡迎，更獲封為神劇。兩年前宣佈原班人馬趙震雄、李帝勳及金憓秀，連同金牌編劇金銀姬聯手打造續集《Signal 2》，令劇迷引頸以待。可惜主角趙震雄去年12月被爆高中時期經常霸凌同學，更曾是重罪慣犯，涉性侵、偷車等，後來被判以青少年保護處分，被送進感化院，令劇集一度面臨無限期押後。日前（7日）tvN 終於正式宣佈《Signal 2》落實於12月7日首播，消息曝光後掀起網民熱議。

韓國經典懸疑劇集《Signal》於2016年播出時，憑懸疑及穿越劇情而大受歡迎，更獲封為神劇。(劇集海報）

《Signal 2》落實12月首播

《Signal 2》於去年順利煞科，可惜趙震雄被爆出黑歷史，隨即宣佈退出演藝圈，令《Signal 2》無限期擱置。tvN前日公開播映期表，《Signal 2》於12月7日起，逢星期一、二晚上 10 時播出。首播當晚將會連續播出兩集，不過第一集略為刪減及調整敏感內容，然後翌日緊接播放第三集。

《Signal 2》已確定於12月7日播出，製作團隊對趙震雄的戲份進行多方討論，最終決定不進行刪剪，保留其所有演出內容。（《Signal》劇照）

趙震雄角色極重要 曾嘗試利用AI換臉太假

由趙震雄飾演的刑警「李材韓」角色貫穿兩季，是劇中聯繫穿越時空的核心人物，鑑於醜聞被爆出的負面影響，製作團隊曾研究多種修改方案，包括嘗試利用 AI 技術進行「換臉」，甚至考慮將其角色「徹底消失」，可惜由於效果太假而被迫放棄。最終團隊決定保留趙震雄當初拍攝的畫面。

消息曝光後，引起大批韓國網民熱議。有人質疑tvN決定保留趙震雄原畫面的做法等同於放生涉事藝人。對此，tvN發言人強調，決定播出劇集並非認同或合理化藝人行為，但一部優秀的電視劇承載着眾多幕後工作人員與演員日以繼夜的心血，不應該因為一個人的過錯而令努力付諸流水。